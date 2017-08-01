Были б деньги: как коррупция помогает абитуриентам Узбекистана

Сотни тысяч выпускников 1 августа сдали вступительные тесты в вузы Узбекистана. На волне антикоррупционных заявлений руководства страны поступить в вуз стало дороже.

Институты и университеты Узбекистана в 2017 году примут свыше 66 тысяч студентов, из которых – 18 тысяч на грантовой основе. В среднем на одно место приходится десять абитуриентов.

Уже с 6 часов утра у пунктов сдачи экзаменов выстроились длинные очереди. Сотрудники Службы национальной безопасности обыскивали каждого абитуриента в поисках телефонов и шпаргалок.

По традиции с молодыми людьми не церемонятся: силовики могут разорвать блузку и отломать каблук или бесцеремонно ощупать интимные места в надежде найти шпаргалки.

Ежегодно в этот день мобильные операторы по запросу властей отключают услуги отправки, получения СМС и Интернет. Однако все эти меры не имеют должного эффекта из-за повальной коррупции при поступлении в вузы.

Абитуриенты умудряются проносить миниатюрные телефоны и шпаргалки. Нередко в этом им помогают блюстители порядка, а также многочисленные бюджетные работники, участвующие в процессе.

Узнаем, каким образом в высшие учебные заведения страны поступают нечестным путем.

Будущие юристы и журналисты – на страже коррупции

Одними из самых престижных специальностей, согласно высоким проходным баллам, являются профессии журналиста, юриста, экономиста и врача. В вузы с этими направлениями документы сдают большинство абитуриентов.

В связи с провозглашенной руководством страны борьбой с коррупцией поступить «по блату» на эти специальности стало отнюдь не сложнее, а дороже. Из-за страха быть пойманными сотрудники вузов из числа администрации повышают ценник на свои «услуги».

Так, гарантированное поступление в престижные вузы (Ташкентский государственный юридический университет, Университет мировой экономики и дипломатии, Национальный университет Узбекистана, Ташкентская медицинская академия) может обойтись от 15 тысяч до 40 тысяч долларов, рассказали нам студенты этих вузов.

О какой борьбе с коррупцией и привлечении молодежи к общественно-политической жизни можно говорить, если будущие юристы и журналисты привыкают к неизбежности коррупции в самом начале профессионального пути.

Абитуриенты, у которых нет таких денег, находят другие незаконные пути поступления в вузы.

«Бункеры» с вай-фаем

Не первый год при поступлении в вузы в коррупционной схеме участвуют рядовые сотрудники учебных заведений. Они укрываются в помещениях («бункерах») поблизости от сдачи экзаменов и диктуют абитуриентам правильные ответы на вопросы по телефону.

Схема работает так: абитуриент при помощи охранника или медсестры проносит мобильный телефон на экзамен и фотографирует вопросник. Если он разоблачит себя, ему вручат заранее заготовленный резервный телефон. Чаще всего они находятся в шкафах, под партами или же на руках у самих проверяющих.

Затем абитуриент передает карту памяти посреднику, который относит ее в «бункер». Из «бункера» абитуриенту звонят и диктуют правильные ответы.

За такую «помощь» при поступлении обычно просят от 500 долларов.

Технически грамотные молодые люди предлагают помочь с тестами по беспроводной сети Wi-Fi. Для этого они устанавливают мощные Wi-Fi роутеры поблизости от зданий, где проводятся экзамены, и присылают ответы через мессенджеры. Стоимость таких услуг начинается от 1,5 тысячи долларов.

«Близнецы» и фейковые абитуриенты

Все большую популярность получают так называемые «зайчики» – люди, выдающие себя за абитуриентов. Нередко это студенты или же выпускники вузов. За умеренную плату они сдают экзамены за нерадивых абитуриентов.

Как рассказал Ц-1 один из «зайчиков», если проверяющие заподозрят подлог при проверке документов, всегда можно договориться.

«Если ты один такой, всегда без шума можно договориться. В кармане для этого специально есть пара «франклинов». Вообще, сдача экзаменов за другого очень опасна, поэтому я прошу тысячу долларов», – рассказал собеседник.

По его словам, много «зайчиков» среди девушек. Дескать, опытный визажист «нарисует любое лицо».

Есть также «зайчики», которые сами предлагают свои услуги товарищам по аудитории. Например, девушка-отличница за несколько дней знакомится с другими абитуриентами на получении сертификата от Государственного тестового центра и предлагает помочь с тестами непосредственно на экзамене.

«За три часа фейковый абитуриент может решить тесты для двоих или троих ребят. Оплата принимается после оглашения результатов экзаменов. Ценники самые разные. От 500 долларов до нескольких тысяч», – добавил собеседник.

Творческий экзамен – золотая жила для экзаменаторов

На такие специальности, как журналист, архитектор, видеооператор, дополнительно к стандартным тестам сдаются творческие экзамены.

Обычно это оценка работ соискателей, собеседование и творческое задание. Баллы выставляют преподаватели вузов, а не сотрудники тестового центра.

Оценки публикуются спустя некоторое время, за которое абитуриенты и их родители успевают подкупить экзаменаторов.

В итоге провалившийся абитуриент за несколько тысяч долларов может получить высший балл, а более достойный кандидат – заниженный балл.

Апелляции по результатам внутренних экзаменов, как правило, ни к чему не приводят. Тестовый центр ссылается на решение вуза, а экзаменаторы «предупреждают» родителей, что повторный творческий экзамен гарантированно обернется для их чада фиаско.

Борьба с коррупцией в сфере образования напоминает борьбу с ветряными мельницами. Задержания взяточников только увеличивают суммы взяток.

Да и жители страны, похоже, привыкли решать вопросы незаконным путем.