Cгоревший в автобусе в Казахстане Мухаммадризо Валиев мечтал о спорте

Ц-1 продолжает рассказывать об узбекистанцах, погибших при пожаре автобуса в РК. Один из них – 21-летний Мухаммадризо Валиев, курашист, мечтавший о спортивной карьере.

Утром 18 января жизнь Мухаммадризо Валиева оборвалась в автобусе, сгоревшем дотла в Актюбинской области Казахстана.

Он стал одним из 52 погибших трудовых мигрантов из Узбекистана, направлявшихся на работу в Казань (Россия). Почти все жертвы – наманганцы.

Мухаммадризо погиб с еще тремя выходцами из его поселка Шохидон Туракурганского района Наманганской области, все они знали друг друга с детства.

Как рассказывают родственники парня, в 2016 году он окончил Туракурганский социально-экономический спортивный колледж. С детства занимался национальной борьбой кураш. Хотел связать свою судьбу со спортом.

В подростковом возрасте участвовал в местных соревнованиях. Только вот в более серьезных, рассказывают родственники, – так и не успел…

В семье Мухаммадризо был самым младшим ребенком. Кроме него у родителей еще три сына. Двое уже женаты, у них есть дети. Все живут в родительском доме.

Огорода на всех не хватает

«Нам не нужна машина или деньги – огорода на всех не хватает. Он у нас маленький. Из-за огорода он поехал туда», – рассказывает со слезами на глазах отец погибшего парня, 51-летний Бокивой Тожиахмедов. Затем он просит не делать фото.

Для жителей этого села огород – неотъемлемая часть быта, а порой и единственный источник существования. Имеющиеся здесь фермерские хозяйства не всегда могут обеспечить людей работой, а пустующих земель, где можно было бы создать свое хозяйство, уже не осталось.

Братья Мухаммадризо, как и многие их односельчане, перебиваются сезонной работой. Собирают урожай у фермеров и продают его перекупщикам или в мелкие перерабатывающие цеха. За это получают небольшой доход.

Однако зимой они остаются без средств к существованию и вынуждены искать работу в столице или за рубежом. Строительные площадки Ташкента, Казахстана и России всегда нуждаются в рабочей силе.

Отец винит в случившемся себя

Мухаммадризо также ездил на заработки в Ташкент и Казахстан, где трудился разнорабочим. Но в Россию поехал впервые.

«Он давно просил его отпустить. Говорил, что надо дом построить для братьев, жениться. Надо, чтобы еще на жизнь хватило. Но я его не отпускал», – рассказывает Бокивой-ака.

Теперь отец, потерявший сына, винит в случившемся себя. Он не может себе простить, что все же уступил сыну и отпустил его в эту злополучную поездку.

«Отец, отпусти меня! Все мои одноклассники там работают. Здесь у меня не осталось друзей. Я не женат, меня здесь ничего не держит. Я же мужчина».

Эти слова, сломившие волю отца, до сих пор звучат в его голове.

В дорогу Мухаммадризо отправился вместе с тремя своими односельчанами. Все знали друг друга с детства, планировали работать на одной стройке в Казани. Вместе погибли в одном автобусе, вместе найдут вечный покой.

«Все помогают, только сына больше нет»

«О трагедии я узнал из Интернета. Сразу понял, что там был мой сын: знал, что он уже в автобусе и каким рейсом едет», – вспоминает Бокивой-ака.

Он благодарит за помощь всех, кто ее оказал. Под воздействием случившегося не может вспомнить каждого. Родственники говорят, что после произошедшей трагедии их дом по нескольку раз в день посещают представители власти, соседи и просто сочувствующие их горю люди.

«Принесли продовольствие, баллон газа, деньги, барана, дрова. Всем спасибо! Все помогают. Только сына моего больше нет…» – не сдерживая слезы, говорит отец погибшего парня.

Сегодня он твердо убежден, что больше никогда не отпустит ни одного своего сына на заработки за границу. Однако до сих пор так и не нашел в себе силы сообщить о случившемся своей жене.

«Жене пока не говорили: она болеет. Врач дежурит постоянно. Пока ничего не знает. Как я ей скажу, что твой сын умер? Кто может сказать такое?» – говорит он.