Что писала Гульнара Каримова об аресте и опале двоюродного брата Акбарали

Осенью 2013 года дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова пыталась объяснить не только свою опалу, но и находящегося ныне под арестом в Киеве брата Акбарали.

33-летний Акбарали Абдуллаев, племянник супруги первого президента Узбекистана, до 22 февраля будет находиться под арестом в Киеве.

Он был арестован в украинской столице 14 января по прибытии в аэропорт Жульяны, так как находился в международном розыске по запросу Узбекистана по обвинению в совершении экономических преступлений и многомиллионных хищений и выводе денег из страны.

Осенью 2013 года его уже подвергали аресту в родном Узбекистане. Он проходил по делу, которое расследовала с лета 2012 года Генеральная прокуратура Узбекистана о масштабной коррупции в Ферганской долине, где группа, куда входил и Абдуллаев, подмяла под себя почти весь доходный бизнес.

В то же время пошатнулось положение и властной старшей дочери президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары. Она теряла влияние, бизнес, своих людей и вела как могла борьбу на странице в «Твиттере», пытаясь объяснить свои беды.

В одном из опубликованных ею заявлений она говорит и об аресте двоюродного брата Акбарали, что вмешательство в его дело вызвало гнев ее матери Татьяны Каримовой, заявившей в ответ о намерении ее уничтожить.

Публикуем целиком заявление Гульнары Каримовой для следящих за драмой семьи Каримовых, теперь разворачивающейся в кабинетах прокуроров и залах суда всего мира.

Гульнара Каримова

21 ноября, 2013 года

Ташкент

www.twitter.com/gulnarakarimova

«Многие недоумевают, что и как подстегнуло происходящее.

Сейчас, наверное, еще не момент анализировать. Время – лучшая мера любых весов.

Мне всегда была интересна жизнь, то, что можешь и делаешь каждый день, иногда казалось, что ничего не сделано.

Даже тогда, когда в очередной статистике Фондов за месяц были мероприятия для сотен тысяч людей разных поколений и деятельности и после поездок по областям по центрам Келажак овози, Мехр нури и Женского собрания. Мои слова к песне I’m alive именно об этом.

Но я верю, что и это не зря! Странно другое, почему люди, достаточно близкие люди, уничтожают, становясь орудием в руках своих профи и других заинтересованных извне!?

Во все времена такие моменты использовали и сеяли смуту, иногда спрограммированную задолго до происходящего.

В современном мире над этим работают целые аналитические структуры, компании и проаналитики. Ничего уже не случается само по себе!

Я давно стала неудобной некоторым, благодаря своему строптивому нраву и постоянным отстаиванием тех, кто работает, создает и творит.

Даже сейчас немного странно видеть и ретвитеть на своей ленте инфо тех, кто РАБОТАЕТ и сейчас по областям в бесплатной диагностикой женщин, с проектами «Йил аели» («Лучшая женщина года»), «Янги авлод» («Будущее поколение»), «КО» («Голос будущего»), с мастер-классами в областных Школах молодых предпринимателей «КО» и отборочными турами молодежного клуба «Дилемма». Фото с лицами счастливых детей, женщин, профессионалов и молодежи – это такой контраст тому беспределу, который сейчас под ковром!

И это объяснимо, особенно для тех, кто имеет деньги и рвется к абсолютной власти! Но не для близких…

История некомфорта от моего человеческого роста была всегда у нашей женской половины семьи… но она прогрессирует в зависимости от обстоятельств и тех, с кем они общаются!

!!!Когда ты в эмоциях, ты не застрахован от ошибки!!! Это я хотела сказать давно своей маме, она обещала мне, что уничтожит все со мною связанное, если я задумаю «лезть в ее дела»!

Но происходящее за последние два года в ее делах не могло не настораживать!

Общий настрой, что «все воруют, ну и что», без налога и госпошлин, функционирующий базар «Абу-Сахий» – “фактически таможенное окно для всей страны в обход экономики страны”, челночащий между Узбекистаном и Китаем, Турцией и ОАЭ самолет этой компании, доставляющий до дверей дома челночную продукцию, чтобы не выявили незаконный оборот,

и как точка кипения, начатое 1,5 года назад дело против ряда людей и родственников с нескольких заводов Ферганы, и финалом, случившимся спустя в октябре, – заключение известного сегодня в СМИ племянника моей мамы Aкбapa!

Он и большая его команда, некоторые из которых уже за рубежом, работали на нее и мою сестру, построили им не один дом, дачу, квартиру, приобретали практически все, что они пожелают, – от топ-звездной вечеринки для моей сестры или одежды и украшений для моей мамы.

Любые мелочи исполнялись Акбаром по первому требованию – от продуктов до люстр!

Он также обустраивал любые открытия новых детских домов, социальных объектов, как центр в Кувасае, детский дом имени Хлебушкиной, Дом малютки, дома престарелых для официального открытия под эгидой Сен Елгиз Эмасан (фонд «Ты — не одинок») и Лолы.

В целом 25 объектов такого назначения, включая мечеть в Кумушкане под Ташкентом.

Я долго не общалась с ним по причине его «борзости» и жалоб на него в Фергане, особенно в ФНПЗ, где под прикрытием мамы все шло исключительно По Маслу или на «Кварце», где Лола была учредителем ранее.

Несмотря на это, и, как часто бывает со мной, когда гонение на него мамы разразилось (кто говорит: из-за его скандала с Тимуром Тилляевым или из-за его очередной пассии в Москве, постящей свои покупки, кто утверждает: из-за излишней религиозной активности Акбара, переросшей в чрезмерно «затмевающее» других общение с детдомами), он обратился ко мне.

Его люди уже сидели в тюрьме с начала лета 2012 года, а он пытался их вытащить и был готов на все в августе 2012-го, когда он вернулся в страну ради этого.

Он отдал и переписал по первому требованию все, что у него было в стране и за рубежом.

Мои уговоры не возымели действия на маму, она была непреклонна, и проверки на ФНПЗ, Масложиркомбинате и других заводах усилились, а люди еще больше пострадали, несмотря на обещания!

С тех пор Акбар – это бомба замедленного действия, знающая все и как. Его рассказы потрясли воображение, и я чаще предпочитала их не слушать, как и другие вокруг.

Когда по просьбе Акбара я попыталась привезти его к папе, мама в кратчайший срок «прибралась» и посадила его в октябре 2013-го неизвестно, на сколько, пообещав, что уничтожит меня за это!

Вот обещание она и держит сейчас! А так жаль, что из-за раздора между близким, страдает столько людей, чьих-то детей и их родителей!»

Справка: 44-летняя Гульнара Каримова, мать двоих детей, с февраля 2014 года содержится под домашним арестом в Ташкенте. В ноябре 2016 года появились слухи о ее смерти, подтвердить, что она жива, не мог даже ее сын Ислам Каримов-младший, проживающий в Лондоне. В декабре, по данным прокуратуры Швейцарии, она была допрошена в Ташкенте по делу, возбужденному швейцарцами в 2012 году об отмывании денег и коррупции. На счетах в банках Швейцарии были арестованы порядка 800 млн долларов США, возможно, принадлежащие Каримовой.