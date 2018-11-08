Что принесет Узбекистану новая алфавитная реформа?

В Узбекистане ожидается очередная алфавитная реформа. Но станет ли она окончательной и закроет ли длящийся в стране 25 лет вопрос о переходе узбекского языка на латиницу?..

В Узбекистане до конца 2018 года планируется обновить узбекский алфавит. Об этом стало известно 6 ноября.

Разработкой обновлений на протяжении двух последних лет занималась рабочая группа по совершенствованию алфавита при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы.

Как сообщает интернет-издание «Газета.uz» со ссылкой на Национальное информагентство Узбекистана – «УзА», причиной очередной языковой реформы послужила многочисленная критика, вызванная недоработками при создании узбекского алфавита, основанного на латинской графике.

Отмечается, что это приводит к неудобствам при написании текстов от руки, их наборе на компьютере и восприятии при чтении.

Алфавит не адаптирован к языку

Вообще узбекский алфавит, основанный на латинской графике, эксперты называют абсурдным и не приспособленным к специфике узбекского языка.

Независимый узбекистанский политолог Анвар Назиров, часто выступающий по этому вопросу, считает, что очередная реформа поможет приблизить одно к другому.

«То, что алфавит не адаптирован к языку, оказывает очень негативное влияние на сам язык. Сейчас после долгих дискуссий, обращений и обсуждений, которые начались еще при жизни Ислама Каримова, наконец взялись решить этот вопрос и адаптировать алфавит к языку», – говорит политолог в интервью Ц-1.

Тем временем, по его мнению, обновления затронули далеко не все проблемы, и многие нерешенные вопросы по-прежнему остались неучтенными. В связи с этим эксперт сомневается, что вопрос с полным переходом на латиницу удастся решить в кратчайшие сроки.

«Мы не знаем, не растянется ли и этот переход, так как никакой языковой политики у государства нет, и данная тема не поднимается. Это привело к тому, что наш переходный период растянулся почти на три десятилетия. Нигде в истории такого никогда не было», – говорит Назиров.

Все началось в 1993-м…

Переход на латиницу Узбекистан осуществляет с 1993 года. В 95-м были внесены изменения в Закон «О введении узбекского алфавита, основанного на латинской графике», благодаря которым количество букв сократилось с 31 (первоначальный вариант 93-го года) до 26 литер.

Политологи связывают это с ухудшением отношений с Турцией. Новый узбекский алфавит был очень похож на турецкий, и во избежание влияния извне в него были внесены изменения.

Однако полностью перейти на латиницу стране не удалось до сих пор. В результате сложилась довольно удручающая ситуация. В образовательных учреждениях страны молодежь обучается на государственном языке, основанном на латинице, так и не вошедшей в обиход окончательно. При этом узбекские газеты, журналы, книги по-прежнему издаются на кириллице.

С учетом колоссальных проблем в системе образования молодежь страны, в особенности та, что живет в сельской местности, где порой не хватает учителей, испытывает настоящие трудности.

Двойная реальность

Литератор и писатель из Узбекистана Шухрат Ризаев называет эту ситуацией настоящей путаницей.

«Представьте себе, миллионы ребят, которые не обучаются кириллическому алфавиту, особенно в сельской местности, знают только латинский алфавит. Как им быть? Путаница получается», – говорит он корреспонденту Ц-1.

По его словам, выпускаемого сегодня количества книг на латинице, чтобы хоть как-то заполнить образовавшийся вакуум, катастрофически не хватает.

«Раньше книги выходили 60-тысячными, 100-тысячными тиражами. И то мы не могли удовлетворить запросы читающей публики. Сейчас тираж – 1 тысяча, максимум – 10 тысяч. Но ведь на 33-миллионное население – это капля в море», – говорит он.

Вот и остается миллионам жителей Узбекистана жить, по сути, в двух реальностях и делиться на тех, кто знает свой родной язык только на латинице, и знающих его в двух вариантах.

Ризаев когда-то даже предлагал официально закрепить в Узбекистане два алфавита. По его мнению, алфавит на кириллице по сравнению с его аналогом на латинице на данный момент является наиболее подходящим для узбекского языка.

Поэтому использование их обоих помогло бы хоть как-то решить вопрос. Тем более что де-факто Узбекистан уже использует два алфавита. Однако его предложение пока не нашло поддержки.

К вопросу придется возвратиться

Но сможет ли наконец-то Узбекистан окончательно решить вопрос со своим алфавитом? Когда-то, может быть, это и произойдет. Но вряд ли получится сейчас. Тем не менее определенные шаги в данном направлении уже сделаны.

В обновленной версии алфавита будет 30 знаков. Это 28 букв, одно буквосочетание и апостроф для обозначения твердого знака.

Предлагается отказаться от проблемных буквенных сочетаний «sh» и «ch» для обозначения кириллических «ш» и «ч». Перестанет использоваться и перевернутый апостроф в буквах «oʻ» и «gʻ» для обозначения «ӯ» и «ғ».

Вместо них возвращаются буквы с диакритическими знаками: «ŏ» («ӯ») и «ğ» («ғ»), «ç» («ч»), «ş» («ш»), которые присутствовали в первой версии узбекского алфавита от 1993 года и были выведены из него в 95-м.

Как и прежде, в новом алфавите не будет буквы «с» для обозначения кириллической «ц», которая присутствует только в заимствованных из других языков словах. На практике будет возникать проблема с с буквенным обозначением звуков «x» и «h» и многих других.

По мнению экспертов рабочий группы, принятие нового алфавита поможет устранить существующие на протяжении более 20 лет проблемы и приблизит его к алфавитам других тюркских языков.

Как бы то ни было вопрос, длящийся уже более двадцати лет, надо решать. Но новая реформа в том виде, в котором она заявлена, неспособна это сделать окончательно. Очевидно, к этому придется возвращаться вновь. А последствия затянувшегося перехода еще только предстоит оценить.