Дело о гибели студента медколледжа Боровского в Ташкенте уже в суде

Ташкентский городской суд по уголовным делам рассмотрит дело по факту гибели студента медколледжа Боровского Джасурбека Ибрагимова.

14 сентября заместитель начальника прокуратуры Ташкента Муроджон Садыков заявил на брифинге, что следственные органы завершили расследование дела по факту гибели учащегося медицинского колледжа имени П. Ф. Боровского Джасурбека Ибрагимова.

Материалы дела переданы в Ташкентский городской суд по уголовным делам, пишет «Спутник».

Представитель столичной прокуратуры не сообщил количество фигурантов уголовного дела. По его словам, детали дела станут известны в ходе судебного разбирательства.

Садыков также не рассказал, когда начнется первое судебное заседание и будет ли оно открытым для общественности.

3 мая 2017 года студент второго курса медколледжа Джасурбек Ибрагимов с тяжкими телесными повреждениями был принят в городскую больницу детской хирургии № 2 (бывшая № 14) в Мирзо-Улугбекском районе. 1 июня пациент скончался в стенах Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Уголовное дело УВД Мирабадского района возбудило по статье 104 (ч. 3 п. «д») УК РУз («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего»).

Общественный резонанс дело приобрело после эмоционального письма-обращения матери Ибрагимова на имя президента Шавката Мирзиёева.

В письме женщина пожаловалась на бездействие правоохранительных органов, которые месяц занимались доследственным расследованием. 5 июня дело под свой контроль взял генеральный прокурор республики Ихтиёр Абдуллаев.

По данным матери погибшего, Джасурбек стал жертвой группового избиения со стороны однокурсников.

Однако на основании собранных доказательств единственным обвиняемым был назван Исломбек Туляганов.

Сторона обвиняемого настаивает на том, что Ибрагимов сам спровоцировал конфликт и получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, от защищающегося Туляганова.