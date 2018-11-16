Деньги бухарцев за коммуналку вылетают в трубу

Похолодание, пришедшее в Узбекистан, обнажило проблемы в теплоснабжении городов. Многие жители Бухары вынуждены сидеть без тепла и горячей воды…

С приходом ноября температура воздуха в ночное время в Бухаре опускалась ниже нуля. А c 15 ноября столбик термометра дошел до отметки минус 7.

В связи с похолоданием по поручению правительства Узбекистана отопительный сезон в этом году в стране был открыт раньше обычного. В Бухаре он начался 10 ноября.

Однако некоторые районы города, обслуживаемые областным производственным управлением «Иссиклик манбаи», тепла так и не дождалась. Вдобавок к этому люди сидят и без горячей воды.

Износились коммуникации

Проблемы с теплоснабжением, а вместе с ними – и с обеспечением горячей водой населения Бухары связаны с изношенными коммуникациями. В соцсетях люди все чаще жалуются на очередную протечку трассы в их дворах.

На снимках, появляющихся в Сети, запечатлены фонтаны, бьющие из труб, огромные лужи во дворах жилых многоэтажек.

Специалисты-ремонтники деревянными колышками заколачивают эти бреши, но в скором времени они возникают вновь.

«Горячей воды нет уже более двух недель. Говорят, прорвало трубу. Но до сих пор никто ничего не сделал. Соответственно, нет и отопления. На улице уже холодно. У многих – маленькие дети и пожилые родственники», – рассказывает жительница дома № 43 по улице Сомий.

Похожая история и на проспекте Навои, улице Муртазаева. В эти дни там ведутся работы по замене теплотрассы. Жильцы возмущаются: ремонт должен был проводиться заранее.

Холодная вода… по стоимости горячей

Не все так гладко и в тех районах, где отопление дали в срок. Дело в том, что в связи с переходом коммуникаций на зимний период в многоэтажных домах появились проблемы с горячей водой.

«Нам приходится очень долго сливать воду, особенно с утра. Вначале она идет ржавая и холодная. Только спустя минут двадцать она становится теплой, и ею можно пользоваться. При этом с холодной водой ее смешивать даже нет необходимости. Поэтому мы не можем нормально искупать детей», – говорит жительница дома № 7 по улице Пиридастгир.

По сути, деньги населения сливаются в канализационную трубу. Ведь счетчики учета потребления горячей воды, установленные в каждой квартире, принимают слитую таким образом холодную воду за горячую.

Соответственно, и платить за нее приходится по тарифу горячей: 2686 сумов за кубометр, когда холодная вода стоит 906 сумов.

Что делать жильцам?

В обществе защиты прав потребителей (ОЗПП) города Бухары подобное назвали прямым нарушением законодательства, в частности – Закона «О защите прав потребителей».

По словам его руководителя Карима Хафизова, в системе горячего водоснабжения многоэтажных домов температура воды должна составлять от 50 до 75 градусов по Цельсию.

«Сливать воду для проверки ее температуры надо не более трех минут. Если температура ниже, оплата снижается на 0,1% за каждые 3 градуса по Цельсию. Если же температура оказывается ниже 40 градусов – цена на горячую воду должна начисляться в соответствии с тарифом на холодную воду», – объяснил расклад Хафизов.

По его словам, в подвалах многоэтажек ТЧСЖ (товарищество частных собственников жилья) должны устанавливать соответствующие измерительные приборы. Жильцы должны это требовать.

Если приборы показывают отклонение от нормативов, потребители вместе с ТЧСЖ должны составить акт и предоставить его в организацию по эксплуатации тепловых распределительных сетей.

Люди не хотят связываться с монополистами

Однако люди не верят, что можно чего-то добиться, и многие, чтобы избежать излишних унизительных разбирательств, предпринимают самостоятельные шаги для выхода из сложившейся ситуации.

Самый оптимальный вариант: установить в своих квартирах электрические накопительные водонагреватели – бойлеры – и не пользоваться централизованной горячей водой совсем.

Еще одним выходом из положения может стать замена обычных водяных счетчиков на приборы с встроенным термодатчиком. Но в Узбекистане они не сертифицированы, а значит, их нельзя использовать.

9 ноября на портале коллективных обращений появилось предложение разрешить установку таких счетчиков. И, по данным на 15 ноября, его уже поддержало порядка 800 человек.

«Необходимо защитить права потребителей горячего водоснабжения и обеспечить справедливую оплату за услугу в соответствии с тарифами ГУП «Тошиссиққуввати». А поставщик в то же время будет мотивирован обеспечивать поставку ГВС по температурным нормам, указанным в договоре», – считает автор электронной петиции.

Встанет ли правительство на сторону простых людей?

Портал коллективных обращений в Узбекистане был запущен в апреле текущего года. За это время необходимое количество голосов собрали всего две размещенные там петиции, которые были рассмотрены Сенатом.

Однако результаты этих рассмотрений разочаровали общественность, ведь заявленных целей, по сути, так и не удалось достичь.

Сможет ли в этот раз реабилитировать себя данный механизм диалога с властью или парламентарии вновь ударят по рукам граждан за подобные инициативы? Это станет известно, когда петиция наберет 10 000 голосов – на что у инициаторов сбора подписей осталось чуть больше 80 дней.