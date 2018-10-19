Диалога с народом в Узбекистане не получается

Интерес к коллективным обращениям у граждан Узбекистана значительно просел. Общество приходит к выводу о нежелании власти РУз вести любой диалог.

В апреле текущего года в Узбекистане был открыт портал коллективных обращений «Менинг фикрим» («Мое мнение»).

Новый ресурс давал возможность гражданам Узбекистана обратить внимание правительства на мнение простого народа путем создания коллективных обращений, которые теперь обязаны рассмотреть органы законодательной власти. Однако ожидания граждан себя пока не оправдали.

Первая попытка

Возможность достучаться до власти подобным современным способом вдохновила многих. Одна из первых петиций, зарегистрированных на портале, была посвящена автомобильной тонировке.

В Узбекистане на тот момент, несмотря на высокие летние температуры, она была категорически запрещена.

Автор обращения призвал задуматься о детях, которые могут пострадать от солнечного удара, и разрешить частичную тонировку, пусть даже за определенную плату.

В кратчайшие сроки петиция, затронувшая давно наболевший в обществе вопрос, набрала необходимые 10 тысяч голосов и была рассмотрена Сенатом. Народ радостно потирал руки в ожидании того, что государство наконец-то смилуется над своим изнывающим от жары населением.

1500 долларов за тонировку…

И дождался… Депутаты выполнили возложенные на них обязанности и рассмотрели петицию, разрешив долгожданную тонировку.

Прислушались они и к коммерческим условиям. Только вот стоимость в 1500 долларов США за год ее использования превзошла все мыслимые и немыслимые пределы.

В стране, где среднестатистический доход населения, по данным Госкомстата, составляет 200 долларов США, это решение стало звонкой оплеухой гражданскому обществу с недвусмысленным намеком на его место в стране.

«…Получилось, что за такие огромные деньги тонировку могут позволить себе только очень состоятельные люди, и явно не для детей и от жары, а для понтов», – пришел к справедливому выводу автор одного из комментариев, оставленных под петицией на сайте «Менинг фикрим».

Вторая попытка

Еще одной попыткой общества как-то повлиять на ситуацию в стране стала петиция о реформе системы охраны деревьев на территории городов и сел. Инициатива включала в себя предложение о введении моратория на вырубку деревьев старше 70 лет, создании экологической полиции с широкими полномочиями и другое.

Поводом для ее создания послужило беспощадное истребление кроновых деревьев на улицах узбекских городов. Это обращение также за очень короткое время набрало достаточное количество голосов и было принято парламентом на рассмотрение.

Однако и здесь мнения народа и его избранников не во всем совпали. Депутаты отклонили большинство указанных в обращении предложений, а рассмотрели лишь вопрос об ужесточении административной ответственности за незаконную рубку деревьев и кустарников.

Нардепы сослались на действующее законодательство, которое, по их мнению, вполне способно защитить зеленые насаждения в городах Узбекистана. Однако вырубки зеленых насаждений от этого меньше не стало!..

«Общество ждало радикальной реформы, но депутаты не захотели ее поддержать. Судя по реакции в социальных сетях, люди сильно разочарованы… На мой взгляд, идея петиций как таковая себя дискредитировала. Стало очевидно, что этот механизм не может решить проблем», – сказал, комментируя принятое решение, автор петиции журналист из Ташкента Никита Макаренко.

Власти к диалогу не готовы

Конечно, с уверенностью говорить, что идея с петициями себя дискредитировала, наверное, преждевременно. Однако в этом есть доля вероятности: эти два обращения на сегодняшний день являются единственными, нашедшими поддержку общества.

А общество к диалогам подобного рода после таких результатов заметно остыло.

Тем временем данная ситуация наглядно иллюстрирует отношение властей к инициативам «снизу». Правящие элиты по-прежнему не готовы реагировать на нужды и запросы простых граждан.

Не готовы они и кполномасштабному диалогу со своим населением. Это подтверждает ситуация со строительством совместно с Россией первой в Узбекистане атомной электростанции (АЭС). Ц-1 писал о возмущениях бухарцев после известий о строительстве атомной станции вблизи их исторического города.

Жителей Бухары и области окутывают страхи именно из-за отсутствия полноценного диалога с властью, которая не только не соизволила поинтересоваться мнением горожан в процессе принятия данного важного решения, но и успокоить их после того, как об этом стало известно благодаря публикациям в СМИ.

Впрочем, это, как известно, для Узбекистана привычнее.