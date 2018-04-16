Джизакский суд или цирк? Или дело о пенсии

75-летний Хикматулла Ганибеков и его супруга Максад Халилова из села Барлос Бахмальского района Джизакской области прошли 22 судебные инстанции, чтобы вернуть пенсии, но с нулевым результатом…

Супруги Хикматулла Ганибеков и Максад Халилова – инвалиды II группы. Кроме того, у обоих достаточный трудовой стаж, чтобы получать полную пенсию. Ганибеков проработал 40 лет, а Халилова – 27.

Но с 2011 года оба начали получать лишь 50% причитающихся им денег. По словам Ганибекова, он стал жертвой обмана по стороны главного бухгалтера Бахмальского районного отделения пенсионного фонда Шавката Норбобоева.

Бухгалтер убедил Хикматуллу написать заявление, чтобы ему переназначили пенсию по достижении пенсионного возраста, отрезав часть, причитавшуюся ему по инвалидности.

Для сокращения же вдвое размера пенсии его супруге бухгалтеру даже не потребовалось ее заявление. Как будет указано следователем Бахмальского районного отделения внутренних дел (РОВД) в письме № 27/5-Ф8 от 27 апреля 2017 года, ее подпись была подделана.

С тех пор муж и жена 22 раза приходили в суд, пытаясь вернуть свои старые пенсии. Самыми драматичными они называют шесть последних судебных заседаний: в трех первых из них было решено удовлетворить их иск в отношении пенсионного фонда Бахмальского района, а в трех последних – отказать.

Джизакский межрайонный гражданский суд первый раз 9 ноября 2015 года, второй раз – 5 августа 2016-го, затем областной гражданский суд своим кассационным заседанием от 19 сентября 2017 года решили удовлетворить требования супругов-инвалидов.

Но Бахмальский пенсионный фонд не согласился с решением суда и подал на апелляцию. В итоге 6 февраля 2017 года Галляаральский гражданский суд, 10 января 2018 года – Фаришский районный гражданский суд, 13 марта – апелляционная коллегия Сырдарьинского областного гражданского суда отказали старикам в их иске.

Ганибеков и Халилова спрашивают: что это за цирк? Получается, что суд в Узбекистане принимает диаметрально противоположные решения, и конца этому не видно.

В эти дни супруги подготовили письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в надежде на его помощь в восстановлении их пенсий на уровне 2011 года.