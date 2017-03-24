Елена Урлаева добилась освобождения из ташкентской психушки!

Лидер Правозащитного альянса Узбекистана после объявления голодовки сегодня утром была выпущена из Ташкентской клинической психиатрической больницы № 1.

Так завершилось очередное незаконное помещение на принудительное лечение в психбольницу правозащитницы Елены Урлаевой, произведенное 1 марта милицией Шайхантохурского района столицы.

«В больнице ко мне относились хорошо»

Как рассказывает Урлаева, относились в больнице к ней хорошо. Уколы не делали, давали только таблетки, «да и то по минимуму».

Она считает это достижением ее защитника – юриста Турсуной Пулатовой.

«Никто не обижал, кормили хорошо, я даже поправилась на девять килограммов», – говорит лидер ПАУ.

Елена очень хвалит медперсонал 9-го отделения, куда ее поместили, и так же, как и Пулатовой, выражает «всем девочкам» благодарность.

Голодовку объявила в знак протеста

По словам Урлаевой, голодовку она объявила из принципа – в знак протеста за незаконное задержание и помещение в психиатрическую больницу.

17 марта она отказалась принимать пищу и таблетки. Медики тут же доложили об этом по инстанции.

В результате чего 20 марта врачи созвали внеочередной срочный консилиум и пришли к заключению, что Урлаева в госпитализации не нуждается.

«Обычно после консилиума больных выписывают через десять дней, но врачи чисто по-человечески пошли мне навстречу и отпустили через два дня», – говорит она.

В психушку поместил… участковый

Задержание лидера ПАУ произошло 1 марта при довольно странных обстоятельствах. В этот день Елена Урлаева находилась в Шайхантохурском районе – дома у пенсионера Камолетдина Зиятова, которого поддерживает в споре с соседями.

Участковый милиционер лейтенант Батыр Шарипов забрал Урлаеву прямо из дома Зиятова под предлогом того, что ей якобы следует приехать в Шайхантохурское РУВД (Районное управление внутренних дел), чтобы написать объяснительную.

Однако на самом деле отвез в свой опорный пункт «Лабзак», куда затем вызвал «скорую» психиатрической помощи и соседку Зиятова, с которой у нее идет спор, – Матлюбу Юсуметову.

По словам Елены, при этом Шарипов ее оскорблял, а Юсуметова нападала на нее даже при врачах психиатрической «скорой помощи».

Получается, решение о помещении в психушку известной правозащитницы принял простой лейтенант.

Урлаева не собирается оставлять это дело просто так и будет вместе с юристом Пулатовой добиваться справедливого наказания за его самодеятельность.