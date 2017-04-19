Елена Урлаева: конец истории или есть надежда?

Власти Узбекистана, с 2001 года помещавшие Елену Урлаеву в психушку, сегодня пожинают плоды: клиент готов – это подтверждает заказной фильм УзТВ и отчасти сама правозащитница.

60-летнюю Елену Урлаеву – одну из самых ярких, бесстрашных и стойких правозащитниц Узбекистана, похоже, окончательно доконали.

На протяжении десяти дней она не в себе. И если в первые дни Елена устраивала сцены коллегам и домашним, то в последнее время хаос в ее голове выплескивается на многочисленных адресатов в электронной почте.

В не свойственной ей манере Урлаева задевает людей, использует брань, а в последней рассылке распространила фото, запечатлевшее ее в купальном костюме.

Мутабар Таджибаева, руководитель правозащитного «Клуба пламенных сердец», проживающая во Франции, с горечью наблюдает за происходящим с коллегой и говорит, что «Урлаеву окончательно добили, уничтожили».

Она не сомневается в том, что происходящее с Еленой является результатом спланированной операции, использовавшей прежде всего хрупкость и шаткость психического состояния правозащитницы, покалеченной годами принудительного, а в первые годы – жестокого лечения в психбольнице.

«Елену уничтожают: долгие годы ее разрушали физически и ментально, теперь разрушают ее репутацию», – говорит Таджибаева. «Елене надо помочь, ее надо спасать», – с жаром добавляет она.

В последний раз Урлаеву «лечили» совсем недавно. 1 марта без ведома родных Елену поместили в Первую клиническую психиатрическую больницу Ташкента, куда ее доставили прямо из отделения милиции одного из районов города.

До этого правозащитницу помещали в психушку пять раз, впервые – в 2001 году, когда она вышла с пикетом к зданию хокимията города Ташкента, требуя соблюдения прав человека в стране. Один из чиновников хокимията тогда на вопрос о помещении Урлаевой в больницу ответил: «Она критикует власть – она сумасшедшая».

После каждого «лечения» Урлаева долго приходила в себя, была слабой и заторможенной, требовались месяцы, чтобы организм восстановился после применения психотропных препаратов.

На этот раз времени после выхода из больницы прошло немного. Елена была втянута в грязную склоку между соседями в Ташкенте, а затем после поездки в Ангрен как будто потеряла рассудок. По словам ее коллег в Ташкенте, Урлаеву могли отравить или же уколоть очередным медикаментом, действующим на психику.

Их подозрения о том, что за происходящим с Еленой кто-то стоит, подтверждает вышедший недавно фильм журналистки УзТВ по имени Насиба, которая тоном прокурора или же палача, подражая пропагандистам с российского телевидения, «разоблачает» правозащитницу, при этом называет свою заказуху «Всей правдой о Елене Урлаевой».

Таджибаева говорит о новой тенденции, которую взяли на вооружение власти Узбекистана в борьбе с мешающими им гражданами: о них снимается фильм, который представляет их психически больными людьми, и публикуется в YouTube.

По словам Таджибаевой, похожий фильм появился о ней, а недавно и о Каромат Кадыровой, матери предпринимателя Муродилло Омонова, умершего 20 января в застенках милиции в Сурхандарьинской области Узбекистана.

В этом фильме мать, борющаяся за правду и наказание виновных в смерти ее сына, называется проституткой, а в ее родном городе Сурхандарье соседей принуждают дать ей характеристику как сумасшедшей.

Мутабар Таджибаева призывает гражданских активистов и международных наблюдателей обеспечить Елену Урлаеву прежде всего помощью независимых медучреждений и понимать, что происходящее с ней сегодня результат многих лет давления с использованием карательной психиатрии.