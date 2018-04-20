Еще один «груз 200» для Узбекистана

Еще один гражданин Узбекистана нашел не работу в России, а смерть. На этот раз им оказался 43-летний Фарход Уташев из кишлака Угат Галляаральского района Джизакской области.

Не найдя работы на родине, в первых числах апреля Фарход Уташев, по словам его односельчан, отправился на заработки в Российскую Федерацию.

Вскоре после отъезда он позвонил родственникам и сообщил, что благополучно добрался до места назначения. Однако не сообщил, чем он будет заниматься и вместе с кем будет работать.

Через 15–20 дней после этого разговора дома у родных Фархода опять раздался звонок. На этот раз звонили его знакомые, тоже узбекистанцы. Они сообщили о том, что Фарход скончался.

Доставить тело покойного из России в родной кишлак можно только самолетом. Обойдется это родственникам усопшего более чем в 10 миллионов сумов.

Пока родные Уташева заняты поиском денег, тело Фархода находится в морге. По словам родственников, они ожидают доставку «груза 200» со дня на день.