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    • Узбекистан

    Еще один «груз 200» для Узбекистана

    Еще один гражданин Узбекистана нашел не работу в России, а смерть. На этот раз им оказался 43-летний Фарход Уташев из кишлака Угат Галляаральского района Джизакской области.

    Трудовые мигранты из Центральной Азии в России; фото: vecherka.tj
    Трудовые мигранты из Центральной Азии в России; фото: vecherka.tj

    Не найдя работы на родине, в первых числах апреля Фарход Уташев, по словам его односельчан, отправился на заработки в Российскую Федерацию.

    Вскоре после отъезда он позвонил родственникам и сообщил, что благополучно добрался до места назначения. Однако не сообщил, чем он будет заниматься и вместе с кем будет работать.

    Через 15–20 дней после этого разговора дома у родных Фархода опять раздался звонок. На этот раз звонили его знакомые, тоже узбекистанцы. Они сообщили о том, что Фарход скончался.

    Доставить тело покойного из России в родной кишлак можно только самолетом. Обойдется это родственникам усопшего более чем в 10 миллионов сумов.

    Пока родные Уташева заняты поиском денег, тело Фархода находится в морге. По словам родственников, они ожидают доставку «груза 200» со дня на день.

    Источник:Ц-1
    Темы: Трудовые мигранты, Трудовые мигранты Центральной Азии
    Теги: гастарбайтеры из Узбекистана трудовая миграция Узбекистан
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