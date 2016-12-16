Еще один пикет в Ташкенте – без штрафов и задержаний

Правозащитница Елена Урлаева 15 декабря пикетировала ташкентский суд в защиту незаконно осужденного Джахангира Насырова, милиция не препятствовала.

По словам лидера ПАУ (Правозащитного альянса Узбекистана) Елены Урлаевой, организатора акции протеста, таким образом правозащитники испытали нового президента на прочность – расходятся его слова с делом или нет.

Выяснилось, не расходятся – в первый рабочий день президента вполне мирно прошел пикет под зданием Ташкентского горсуда по уголовным делам.

«Люди не верили своим глазам»

Как рассказывает Урлаева, прежде чем провести двухчасовой пикет, она оставила соответствующее заявление в канцелярии суда, а также дала заявку в органы милиции по телефону 102.

15 января в 9.15 утра правозащитница встала возле проходной городского суда с плакатом, призывающим освободить Джахангира Насырова. Чуть позже к ней присоединилась мать Джахангира – Фатима Насырова.

Как рассказывает Урлаева, примерно через полчаса прямо возле пикета остановилась милицейская машина, но правоохранители никак не препятствовали пикетчицам.

Посетители, пришедшие в этот день к проходной, «не верили своим глазам». Многие фотографировали протестующих на мобильные телефоны, записывали номер телефона лидера ПАУ.

«Это был день апелляций, поэтому возле суда собралось человек сто, и многие из них тоже пришли с жалобами на незаконное осуждение родственников», – рассказывает Урлаева.

По ее словам, возле проходной суда они с Фатимой Насыровой простояли два часа, но к ним из сотрудников суда так никто и не вышел. В итоге женщины ушли, оставив плакат со своими требованиями под воротами здания суда.

Реакция властей все-таки последовала

Во время пикета и после него участницам пикета несколько раз по мобильному телефону звонил начальник отдела по борьбе с терроризмом Мирзо-Улугбекского района Ильяс Мустафаев и интересовался обстоятельствами осуждения Джахангира Насырова.

Лидер ПАУ очень высоко оценивает Мустафаева, который «опекает» ее много лет, и уверена, что тот «добьется справедливого решения дела».

Определенные действия по делу Насырова – в частности, запрос по поводу судей – отдел по борьбе с терроризмом провел еще во время пикета.

«С новым президентом перемены налицо!»

Лидер ПАУ утверждает, что прежде чем заняться случаем Насырова, который 22 сентября этого года был осужден Юнусабадским судом города Ташкента на 15 лет лишения свободы, она тщательно изучила все документы и считает это дело «вопиющим беззаконием».

«Парень был одним из многих свидетелей, наблюдавшим за происходящим из окна отделения банка, но отказался дать ложные показания и превратился в соучастника несуществующего преступления», – говорит Урлаева.

Особенно она возмущена тем, что ни следствие, ни суды даже не удосужились запросить в отделении банка съемку с видеокамер.

По словам правозащитницы, они с Насыровой обращались с жалобами в различные инстанции и только после этого решили провести пикет.

Но результатами пикета лидер ПАУ удовлетворена. «С новым президентом перемены к лучшему налицо!» – уверенно заявляет Урлаева.

Как она утверждает, такая акция протеста, «завершившаяся без задержаний и штрафов», в ее практике произошла за последние годы всего лишь второй раз.

Предыдущий пикет, который Урлаева провела у здания аппарата президента 5 декабря, тоже не имел для его участников каких-либо негативных последствий.