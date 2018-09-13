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    • Узбекистан

    Facebook разблокировали в РУз без объяснения причин

    После девятидневной паузы Facebook вновь доступен для пользователей Узбекистана.

    Иллюстрация с сайта: Urban Milwaukee
    Иллюстрация с сайта: Urban Milwaukee

    12 сентября был восстановлен доступ к самой популярной социальной сети в Узбекистане. Однако ни администрация соцсети, ни профильное ведомство никак не прокомментировали отсутствие доступа к Facebook в РУз в течение девяти дней.

    Только 11 сентября, за день до восстановления доступа к соцсети, национальный оператор связи «Узбектелеком» выступил с официальным заявлением, опровергнув слухи о намеренной блокировке Facebook c 4 сентября.

    Ограничение доступа соцсети совпало с волной арестов блогеров, пишущих на религиозно-просветительские темы на страницах Facebook.

    Около десятка блогеров, по мнению их соратников, поместили под административный арест за обсуждение постановления правительства РУз о введении единой школьной формы, исключающей ношение хиджаба.

    Известные общественные активисты и журналисты, имеющие тысячи подписчиков в социальной сети, резко снизили градус критики в адрес правительства.

    Темы: Свобода слова, Социальные сети, Узбекистан
    Теги: Facebook блокировка Узбекистан фейсбук
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