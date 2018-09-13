Facebook разблокировали в РУз без объяснения причин

После девятидневной паузы Facebook вновь доступен для пользователей Узбекистана.

12 сентября был восстановлен доступ к самой популярной социальной сети в Узбекистане. Однако ни администрация соцсети, ни профильное ведомство никак не прокомментировали отсутствие доступа к Facebook в РУз в течение девяти дней.

Только 11 сентября, за день до восстановления доступа к соцсети, национальный оператор связи «Узбектелеком» выступил с официальным заявлением, опровергнув слухи о намеренной блокировке Facebook c 4 сентября.

Ограничение доступа соцсети совпало с волной арестов блогеров, пишущих на религиозно-просветительские темы на страницах Facebook.

Около десятка блогеров, по мнению их соратников, поместили под административный арест за обсуждение постановления правительства РУз о введении единой школьной формы, исключающей ношение хиджаба.

Известные общественные активисты и журналисты, имеющие тысячи подписчиков в социальной сети, резко снизили градус критики в адрес правительства.