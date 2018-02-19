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    Генпрокуратура Узбекистана забирает у СНБ ключевые функции

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своей политике опирается на поддержку Генпрокуратуры. Всесильная при Исламе Каримове Служба национальной безопасности теряет позиции.

    Здание Генеральной прокуратуры Узбекистана в Ташкенте; фото: Спутник-Узбекистан
    Здание Генеральной прокуратуры Узбекистана в Ташкенте; фото: Спутник-Узбекистан

    Генеральная прокуратура Узбекистана становится главным силовым ведомством и кузницей кадров для ключевыхгосударственных структур.

    Выходцы из Генпрокуратуры заняли руководящие должности в Службе национальной безопасности (СНБ), Министерстве внутренних дел (МВД), Государственном таможенном комитете, администрациях областей и городов Узбекистана.

    15 февраля указом президента Шавката Мирзиёева в структуре Генпрокуратуры РУз образовано девять новых управлений.

    Это управления по надзору за исполнением законодательства в топливно-энергетическом комплексе, в финансово-банковской, таможенной и налоговой сферах, на транспорте и в строительстве, в здравоохранении, образовании и других социальных областях.

    Кроме того, создаются управления по правовой защите предпринимательства и инвестиций, надзору за исполнением решений президента, по обеспечению полномочий прокурора в административном судопроизводстве и методическому гарантированию следствия.

    Документ называется «О дополнительных мерах по повышению эффективности деятельности органов прокуратуры в обеспечении исполнения принимаемых нормативно-правовых актов».

    Отныне в органы прокуратуры смогут набирать кадры неюридической специальности, что позволит Генпрокуратуре иметь собственный аналитический штат. Документом также предусмотрено повышение окладов работников ведомства в полтора раза.

    Кроме того, Генпрокуратура получила эксклюзивные права по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в верхних эшелонах власти.

    Ранее этим занимались в Службе национальной безопасности, соответствующее управление которой, по некоторым данным, расформировано.

    Таким образом, Генпрокуратура превращается в главный надзорный орган Узбекистана.

    Генпрокуратура – кузница кадров

    При Шавкате Мирзиёеве Генеральная прокуратура Узбекистана превратилась в гласного поставщика кадров для важнейших государственных постов. Почти все силовые ведомства заняли выходцы из Генпрокуратуры.

    Руководить МВД назначили Пулата Бабаджанова, проработавшего в органах прокуратуры 12 лет.

    Председателем СНБ после отставки 31 января Рустама Иноятова, возглавлявшего ведомство с 1995 года, стал экс-генпрокурор Ихтиёр Абдуллаев. А Государственный таможенный комитет доверили его заместителю Муроджону Азимову.

    По данным радио «Озодлик», ключевые должности в структуре СНБ также заняли «прокурорские».

    В частности, Джахангир Эгамов, возглавлявший департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре, стал заместителем председателя СНБ.

    Якобы сменился начальник Следственного управления СНБ на улице Чинабад (бывшая Гвардейская), в чей изолятор свозили самых влиятельных чиновников и силовиков Узбекистана, подозреваемых в коррупции и других должностных преступлениях.

    Новым начальником объекта стал Аброр Абдуллаев, ранее работавший в структуре Ташкентской прокуратуры.

    При первом президенте Исламе Каримове важнейшие государственные посты занимали люди, получившие одобрение в СНБ.

    Обладая такой преференцией, спецслужбы имели «своих людей» во всех государственных службах, а также секторах экономики, включая теневую. По многочисленным свидетельствам, именно СНБ стояла за нелегальным валютным рынком и всячески тормозила процесс валютной либерализации.

    Практически неограниченную власть в стране СНБ получила после Андижанских событий 2005 года.

    Элитные армейские и милицейские подразделения были переданы в управление спецслужб. Безопасностью первых лиц государства также занимались спецслужбы. Мирзиёев лишил ведомства этих функций в пользу МВД.

    Более того, он подверг жесткой критике СНБ, ставшую за 25 лет фактически карательным органом власти.

    В январе 2018 года, еще до отставки главы СНБ Рустама Иноятова, президент открыто назвал Шухрата Гулямова, одного из высокопоставленных офицеров ведомства, «предателем» (по некоторым данным, тот саботировал приказы президента), а руководителей районных и областных управлений обвинил в превышении должностных полномочий.

    Источник:Ц-1
    Темы: Безопасность, Генеральная прокуратура Узбекистана, СНБ Узбекистана, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
    Теги: Генеральная прокуратура Узбекистана СНБ Узбекистана Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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