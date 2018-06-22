Граждане Узбекистана начали жаловаться… послу Китая

Группа граждан Узбекистана, пострадавших от нарушения их прав и безразличия руководителей страны, обратилась с жалобой к послу Китайской Народной Республики.

Китай, похоже, начинает занимать позицию не только ведущего экономического партнера Узбекистана, но и обретает имидж достаточно сильной и влиятельной державы, способной урезонить чиновников, нарушающих права человека в РУз.

Группа граждан Узбекистана, с весны тщетно пытающихся решить в Ташкенте проблемы, связанные с нарушением их прав, написали письмо послу КНР в РУз.

В нем они просят китайского дипломата о содействии в привлечении к ответственности руководителей силовых ведомств и суда Узбекистана, среди них – глав МВД, СГБ, Генеральной прокуратуры, Сената и Верховного суда РУз, являющихся, по их мнению, виновными в систематических нарушениях прав человека в стране.

Граждане пишут, что жаловались на чиновников президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, так как в стране лишь он располагает властью для привлечения их к ответственности, но безуспешно.

Начиная с мая текущего года, ищущие справедливости узбекистанцы пытались добиться правды в приемной президента, затем они предприняли несколько попыток добраться до его резиденции в Ташкенте и лично вручить жалобы, но их шествие пресекалось милицией.

С 18 по 20 июня жалобщики устраивали пикеты у здания Сената в центре Ташкента, где работает президент Мирзиёев, но эта акция также оказалась безуспешной. Одних пикетчиков периодически отлавливала милиция, а другие были оштрафованы за несанкционированный митинг.

Правозащитники расспросили жалобщиков об их проблемах, в большинстве случаев – это истории о произволе местных властей.

Нигора Амонова из Каспинского района Кашкадарьи пытается вернуть землю, которую районный хоким отобрал у ее сестры Бибисоат.

Сестра в 2014 году, пытаясь добиться правды, возле здания хокимията совершила акт самосожжения. После смерти Бибисоат осталось двое малолетних детей – за их права сейчас и борется Нигора.

Но местные власти возвращать землю детям не хотят. Неизвестные хулиганы до смерти избили мать Амоновой, а саму Нигору, которая также подверглась нападению, пытались поместить в психбольницу.

Среди жалобщиков оказались и лица, которые сами представляют власти. Например, Дильдора Исраилова, начальник станции дезинфекции Учтепинского района города Ташкента, возмущена тем, что районный хокимият отобрал здание у ее организации, не предложив ничего взамен.

А бухгалтер финансового отдела Конимихского района Навоийской области Комил Нуримбетов пытался бороться с коррупцией: писал заявления о расхищении чиновниками сотен миллионов сумов.

Забота о народных деньгах дорого обошлась бухгалтеру: прокурор района возбудил против него уголовное дело за «клевету».