«Green Card в России погубит коррупция», — говорят мигранты

В России обсуждается идея введения аналога американской иммиграционной лотереи Green Card — мигранты из Центральной Азии объясняют, почему это не сработает.

С инициативой запуска лотереи выступили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

Как пишет 14 декабря РИА «Новости» со ссылкой на проект поправок к закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», лотерея на получение вида на жительство призвана стимулировать легальное переселение иностранных граждан в Россию.

В пояснительной записке сказано, что вид на жительство будет выдаваться путем «случайной выборки с использованием автоматизированной информационной системы из списка участников электронного розыгрыша».

Участвовать смогут лишь граждане стран из «специального перечня» в возрасте от 18 лет.

«Абсурдная затея»

В Совете по правам человека при президенте РФ идею законодателей из Ленинградской области назвали абсурдной. Глава комиссии по миграционной политике Евгений Бобров заявил, что авторы поправок далеки от проблем миграции.

«Люди (авторы) настолько далеки от миграции, что не понимают, как здесь устроены механизмы, и что у нас сейчас тысячи людей не могут законным образом легализоваться, хотя они нам жизненно нужны для экономического, демографического и социального развития», – сказал Бобров.

Бюрократия всё погубит

Трудовые мигранты из Узбекистана без энтузиазма встретили новость о возможном запуске «российской Грин-карты».

По их словам, даже продуманные и остро необходимые предложения в сфере миграции в России обычно разбиваются о скалу бюрократии и коррупции.

«Я приехал в Москву работать поваром. Встать на временный учет удалось на третий день, – рассказывает житель Ташкента Александр К. – Потом поехал за патентом. Огромные очереди, ничего непонятно, не у кого спросить… Сотрудники ФМС (Федеральной миграционной службы) работают медленно, не консультируют. Меня спросили: «Патент на физическое лицо?». Я ответил: «Да».

В итоге Александр оформил ошибочный документ, думая, что берет патент как физическое лицо. А на самом деле это означало, что обладатель такого патента может наниматься на работу только к физическим лицам.

По российскому законодательству он не имел права устраиваться на работу к юридическим лицам, однако легко нашел вакантное место повара в ресторане без оформления трудового договора.

«Все делается через деньги и «своих людей»

Другой житель Ташкента, Равшан Р., проработавший в Москве около года, рассказал, что за определенную сумму можно легко получить временную регистрацию, ПМЖ и даже паспорт российского образца.

«Мне предлагали легальное гражданство РФ за пять тысяч долларов, – говорит Равшан. – В России все делается через деньги и «своих людей».

По данным Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), в сентябре 2016 года на территории РФ находились 8,8 млн человек из СНГ (преимущественно из Украины, Узбекистана и Таджикистана).

Ежегодно количество нелегальных мигрантов в России возрастает на 1,3 млн человек, сообщает BBC.