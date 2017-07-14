Грузинские врачи признали Елену Урлаеву психически здоровой

Известная узбекистанская правозащитница Елена Урлаева представила Ц-1 заключение медобследования в Грузии, не выявившее у нее никакой психической патологии.

По словам 60-летней Елены Урлаевой, не раз помещавшейся по решению властей Узбекистана на принудительное лечение в психбольницу, единственное отклонение, которое нашли у нее врачи из тбилисского центра психического здоровья «Менталвита», – дефицит необходимых «химических веществ».

Чтобы восполнить этот недостаток, грузинские врачи дали правозащитнице на дорогу «целую сумку» медицинских препаратов, и теперь она надеется, что будет избавлена от излишней утомляемости.

Легла в больницу по своей инициативе

В ЦПЗ «Менталвита» Урлаева проходила обследование в июне в течение 11 дней. Легла туда по собственной инициативе. Жила в палате центра, но при этом выход в город для нее был свободным.

Судя по заключению врачей, в поведении Урлаевой не было найдено ничего ненормального. Они пришли к выводу, что она «внешне упорядочена, сознание ясное».

«Ориентирована во времени, пространстве, месте и собственной личности правильно. В контакт с врачом вступает свободно, охотно, на вопросы отвечает коротко, по существу».

Также в заключении грузинских врачей говорилось о том, что правозащитница легко вступает в беседы с пациентами клиники, но при этом соблюдает дистанцию, вежлива. А также она много работает и гуляет по городу.

В то же время медики отметили жалобы на утомляемость и депрессивное настроение. Последнее сама Урлаева объяснила врачам стрессовыми факторами, связанными с ее правозащитной работой и другими проблемами.

Депрессия – не сумасшествие

Такие проблемы возникли у Урлаевой в апреле этого года, после того как ей в городе Ангрене, в 100 км от столицы Ташкента, было насильно сделано несколько уколов. После которых правозащитница стала неадекватной и, как потом сама говорила, «вела себя как пьяная идиотка».

Многие тогда в Узбекистане считали, что Урлаева погибла для правозащитного движения, но пришедшая в себя Елена нашла силы извиниться перед окружающими, кого обидела своим поведением, и вновь активно занялась своей привычной работой.

Как сообщила Урлаева, ее тогдашнее неадекватное состояние грузинские врачи объяснили возможным внешним воздействием неизвестных уколов, наложенных на психотропные препараты, что за месяц до этого заставляли правозащитницу пить в Ташкентской психбольнице.

И поставили диагноз: «смешанное тревожно-депрессивное расстройство», которое относится к психологическим, а не к психиатрическим заболеваниям.

Но власти считают ее сумасшедшей

Елена Урлаева не раз подвергалась в Узбекистане принудительному психиатрическому лечению за свою правозащитную деятельность.

Впервые в Ташкентскую психиатрическую больницу она была насильно помещена в 2001 году. После выхода из психушки Урлаева продолжила бесстрашно выходить на пикеты. В итоге власти предпочли ее в судебном порядке признать недееспособной.

После чего правозащитницу помещали в психушку почти ежегодно: в 2002, 2005, 2012, 2015, 2016 и 2017 годах.