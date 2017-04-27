Хорезмская милиция ищет скандаливших у матери журналистов «Озодлика»

УВД Хорезмской области Узбекистана взялось за поиски людей, устроивших скандал в доме 75-летней матери журналистов радио «Озодлик», о чем уведомило женщину.

Накануне Шукурджон Мадрахимова, мать журналистов из Узбекской службы радио «Свобода» Шухрата и Хурмата Бабаджановых и сайта Eltuz Кудрата Бабаджанова, получила письмо из управления внутренних дел Хорезмской области.

В нем начальник отдела по фамилии Ж. Садуллаев уведомил ее, что его управление намерено организовать поиски людей, устроивших скандал в ее доме 18 апреля, а также оградить ее от повторения подобных инцидентов.

Садуллаев пишет, что управление хорезмской милиции предпринимает эти действия, несмотря на отказ Мадрахимовой писать заявление.

По словам пожилой женщины, в тот день в ее дом ворвались три женщины и один мужчина. Они кричали на нее и оскорбляли, но в основном изливали ненависть на сыновьей Шукурджон-опа – журналистов, которых они называли «позором» и «предателями родины». Когда женщина попыталась позвонить, то они сломали ее мобильный телефон.

Сами братья Бабаджановы, находящиеся и работающие за пределами Узбекистана, связывают нападение на престарелую мать с публикацией в начале апреля на сайте «Озодлика» материала об изнасиловании и беременности 15-летней школьницы из Хивинского района Хорезмской области.

Правоохранительные органы Хорезмской области возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование», а ряд руководителей и учителей школы № 31 Хивинского района, где училась девушка, были уволены за желание скрыть происшедшее.

Кудрат Бабаджанов, один из сыновей Шукурджон-опа, говорит, что рад оперативной реакции властей.

«Это радует, думаю, что помогла огласка, но надеюсь, что подобные инциденты не будут повторяться, а если и произойдут, то люди всегда смогут найти защиту в правоохранительных органах», – сказал он.