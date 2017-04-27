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    Хорезмская милиция ищет скандаливших у матери журналистов «Озодлика»

    УВД Хорезмской области Узбекистана взялось за поиски людей, устроивших скандал в доме 75-летней матери журналистов радио «Озодлик», о чем уведомило женщину.

    Шукурджан Мадрахимова поддерживает связь с сыновьями по телефону; семейный архив Бабаджановых
    Шукурджан Мадрахимова поддерживает связь с сыновьями по телефону; семейный архив Бабаджановых

    Накануне Шукурджон Мадрахимова, мать журналистов из Узбекской службы радио «Свобода» Шухрата и Хурмата Бабаджановых и сайта Eltuz Кудрата Бабаджанова, получила письмо из управления внутренних дел Хорезмской области.

    В нем начальник отдела по фамилии Ж. Садуллаев уведомил ее, что его управление намерено организовать поиски людей, устроивших скандал в ее доме 18 апреля, а также оградить ее от повторения подобных инцидентов.

    Садуллаев пишет, что управление хорезмской милиции предпринимает эти действия, несмотря на отказ Мадрахимовой писать заявление.

    По словам пожилой женщины, в тот день в ее дом ворвались три женщины и один мужчина. Они кричали на нее и оскорбляли, но в основном изливали ненависть на сыновьей Шукурджон-опа – журналистов, которых они называли «позором» и «предателями родины». Когда женщина попыталась позвонить, то они сломали ее мобильный телефон.

    Отрывок письма УВД Хорезмской области; скриншот
    Отрывок письма УВД Хорезмской области; скриншот

    Сами братья Бабаджановы, находящиеся и работающие за пределами Узбекистана, связывают нападение на престарелую мать с публикацией в начале апреля на сайте «Озодлика» материала об изнасиловании и беременности 15-летней школьницы из Хивинского района Хорезмской области.

    Правоохранительные органы Хорезмской области возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование», а ряд руководителей и учителей школы № 31 Хивинского района, где училась девушка, были уволены за желание скрыть происшедшее.

    Кудрат Бабаджанов, один из сыновей Шукурджон-опа, говорит, что рад оперативной реакции властей.

    «Это радует, думаю, что помогла огласка, но надеюсь, что подобные инциденты не будут повторяться, а если и произойдут, то люди всегда смогут найти защиту в правоохранительных органах», – сказал он.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права женщин, Права человека в Узбекистане, СМИ и журналисты Узбекистана
    Теги: Кудрат Бабаджанов Озодлик права человека Узбекистан Хорезм Хурмат Бабаджанов Шухрат Бабаджанов
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