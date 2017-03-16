Из ташкентского вуза вытесняют казахский язык

Кафедру казахской филологии в Ташкентском педуниверситете «ужали» до трех преподавателей и одной комнаты: первокурсников на казахское отделение не набрали.

Отделение казахского языка и литературы в Ташкентском государственном педагогическом университете (ТГПУ) оказалось на грани исчезновения.

C переездом в новое здание в 2016–2017 учебном году первокурсников на казахское отделение не набрали, а штат преподавателей сокращен до трех человек, которых разместили в одной комнате площадью около 20 м.

Стало также известно, что ректорат даже не дает разрешения развешать в ней на стенах портреты казахских поэтов, писателей и ученых.

Факультет казахской филологии действовал в этом вузе больше полувека, позже он был преобразован в отделение при факультете иностранных языков.

Сегодня на 2-м, 3-м и 4-м курсах отделения казахского языка и литературы педагогического университета учатся всего 52 студента. Занятия для них зачастую проходят на узбекском, причем их проводят преподаватели других кафедр.

Из стен столичного педуниверситета будет выходить все меньше и меньше учителей казахского, хотя в школах наблюдается нехватка учителей этого языка.

Факультеты казахской филологии ранее существовали в Ташкентском, Навоийском и Нукусском педуниверситетах, теперь они сокращены до кафедр при факультетах иностранных языков.

Это значит, что у казахов, живущих в Узбекистане, остается все меньше возможностей изучать в школах родной литературный язык.

Сегодня в Узбекистане проживает около 1,1 млн казахов – это третья по количеству национальная группа в стране. Казахские культурные центры действуют в Навои, Нукусе и Джизаке.

Население Узбекистана по состоянию на 1 января 2017 года составляет 32 миллиона 121 тысячу человек. Более 82% составляют узбеки, вторая по численности национальность – таджики. Русские с некогда второго места переместились на четвертое.