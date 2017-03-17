Из-за роста доллара в Узбекистане дорожает импорт и падает спрос

«Валютные хроники» Узбекистана: рейд по нелегальным валютчикам, смена ценников на рынке «Абу Сахий» и проблемы с долларовыми займами.

В столице Узбекистана в эти дни активно обсуждаются события, связанные с девальвацией национальной валюты и повышением курса доллара до 7 800 сумов за две недели марта.

Рейд без последствий

Вечером 15 марта в Ташкенте, по слухам, прошел рейд правоохранителей против нелегальных валютчиков. По данным источников Ц-1 на теневом рынке, силовики впервые нагрянули в дом к некоему Асилу – его считают одним из негласных руководителей нелегального оборота валюты.

Но, судя по тому, что ареста и официальных заявлений не последовало, вряд ли стоит ожидать радикальных перемен на черном рынке.

Источники Ц-1 среди валютчиков опровергли слухи о том, что власти пытаются таким образом снизить неофициальный курс доллара.

По их словам, речь идет скорее об обсуждении новых условий работы на теневом рынке. На растущем курсе доллара и падении сума это никак не отразится, уверены они.

Отдавать долги в валюте стало сложнее

Тем временем предприниматели на оптовом рынке «Абу Сахий» в Ташкенте повышают цены и жалуются на падение спроса. Мелкие торговцы терпят убытки и жалуются на неспособность выплатить долги.

Продавец мелкой бытовой техники Хуршид рассказал, что у многих коммерсантов из Ташкентской, Джизакской и Сырдарьинской областей есть валютные долги перед частными кредиторами.

«Они (предприниматели) берут в долг у частников большие суммы в долларах, чтобы купить партию товара. Проценты самые разные, все зависит от сроков и суммы. 10–20% в месяц, бывает больше», – говорит он.

Коммерсанты должны отдавать долги в срок в валюте займа, то есть в долларах. Учитывая проблему с обналичиванием денежных средств и ростом курса доллара, переплачивать приходится от 30% от суммы долга.

Ситуация усугубилась после 1 марта, когда всех торговцев под страхом штрафа в 4,5 млн сумов (600 долларов по рыночному курсу) обязали принимать безналичные платежи. При этом трансформировать в банках прибыль в безналичной форме в наличную, как и прежде, практически невозможно.

«Приходится пользоваться услугами частных лиц, которые за 10–20% от суммы обналичивают деньги», –добавляет Хуршид.

Из-за всего этого бизнес мелких торговцев терпит большие убытки. Многие из них не видят перспектив для развития мелкого бизнеса и попросту закрываются.

Крупный бизнес надеется переждать бурю

Оптовые торговцы, строительные компании, крупнейшие ритейлеры, хоть и столкнулись с временными трудностями, но надеются переждать «валютную бурю».

Уже сейчас сети супермаркетов Korzinka, Makro меняют ценники – импортные товары и продукты дорожают на 5–10%. Это же можно сказать о поставщиках машинных масел «Лукойл», Mannol, Castrol, о продавцах электроники на ярмарке «Флешка» («Малика»).

Новостройки не подорожают

Застройщики жилья в Ташкенте также без ощутимых потерь надеются пережить период неопределенности в экономике Узбекистана. Компании используют отечественное сырье и строительные материалы.

Себестоимость домов может подорожать только за счет отделочных материалов. Однако на рынке первичной недвижимости представлены преимущественно дома и квартиры без отделки.

Сразу несколько агентов недвижимости рассказали Ц-1, что не прогнозируют в краткосрочной перспективе повышение цен в сумах на новое жилье. Напротив, они ожидают всплеска спроса на недвижимость в 2017 году.

Что Китаю хорошо, Узбекистану – смерть

Теневой и официальный курс американского доллара в марте вырос примерно на 10% и составляет сегодня соответственно 7 800 и 3 500 сумов за доллар.

Само по себе падение курса национальной валюты для развитой экономики несет, по большей части, положительные последствия. Стимулируется внутреннее потребление, начинается активная поддержка отечественного производителя, увеличение прибыли от экспорта. По этой причине Китаю, например, выгоден слабый юань.

В Узбекистане ситуация диаметрально противоположная. Продуктовая корзина граждан в основном состоит из импортных продуктов, а экспорт товаров и услуг не превышает четверти от ВВП страны. Изменчивость курса иностранных валют приведет лишь к панике среди потребителей и предпринимателей.