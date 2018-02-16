Как джизакскому фермеру восстановить разворованную птицефабрику?

Абдугафар Маматов – директор птицефабрики, находящейся в Бахмальском районе Джизакской области, вот уже два года ходит по инстанциям, пытаясь запустить производство…

Ходок из Бахмаля Абдугафар Маматов трижды обращался в Генеральную прокуратуру Узбекистана, но ни разу не получил никакого ответа. Впустую был в Кабинете министров. А об обращениях в другие организации и говорить нечего – их было несчетное количество.

Даже Народная приемная при Аппарате президента Узбекистана, куда Маматов обратился еще 19 декабря прошлого года, хранит молчание.

Деньги были потрачены огромные

Птицефабрика появилась в Бахмальском районе в 2009 году, когда вышло распоряжение тогдашнего президента Узбекистана Ислама Каримова о развитии животноводства.

Тогда-то мелькомбинат соседнего Дустликского района решил создать в Бахмале мощное производство по выращиванию кур.

Место для будущей птицефабрики выбрали возле небольшого кишлака Ноука. Под строительство этого изъяли три гектара земли, принадлежащих местному фермеру Абдугафару Маматову.

Деньги на это были потрачены огромные: 2 млрд 400 млн сумов.

Построили инкубатор, генератор, водонапорную башню и другие нужные объекты. Предполагалось, что оборудование будет работать по украинской технологии, а новое передовое оборудование доставят из-за рубежа.

Было закуплено 5 тысяч кур и планировалось довести птицефабрику до проектной мощности в 15 тысяч голов.

Когда дохнут куры…

Но птицефабрика проработала всего пару лет. Как потом выяснилось, и это был для нее слишком большой срок. Оказалось, что руководство мелькомбината разворовало все деньги.

Вместо нового инкубатора, на который было выделено 100 млн сумов, установили старый и дешевый, какой только смогли найти. То же самое касается генератора и сеток для птицы.

Даже водонапорная башня осталась недостроенной, так как мелькомбинат просто не платил рабочим деньги.

Многие куры из закупленных пяти тысяч передохли или оказались разворованными. Неудивительно, что директор мелькомбината Уктам Нурбаев вскоре за хищения государственной собственности был осужден и отбывает наказание в виде срока лишения свободы.

Кто даст деньги на птицу?

Тогда мелькомбинат неожиданно вспомнил о фермере Маматове, у которого в свое время изъял три гектара земли. В 2014 году ему предложили стать директором ООО «Дустлик дан парранда».

Как рассказывает Маматов, в его родном кишлаке Ноука женщины сидят без работы, нет достойного заработка и для молодежи. Поэтому он согласился, надеясь привести птицефабрику в порядок.

Однако запустить производство оказалось нереальным. Только для того, чтобы приобрести 5 тысяч цыплят и комбикорм для них, надо около 500 млн сумов.

Но таких денег у фермера нет. А сам мелькомбинат сразу самоустранился от этой проблемы.

По словам Маматова, директора на мелькомбинате меняются с невероятной скоростью, на месте остается только бессменный главный бухгалтер Бахром Ташматов.

Тогда фермеру пришлось обратиться в Узпромстройбанк города Самарканда. Но банкиры отказали Маматову в кредите. Сказали, что сначала надо привести в порядок оборудование и доделать другие объекты.

От просьб до угроз

В итоге Маматов и отправился в поход по разным организациям, начав с районных и областного хокимиятов.

Везде новый директор объяснял, что если заработает птицефабрика мощностью в 15 тысяч голов, то птицей и яйцами будет обеспечен не только Бахмальский район, но и вся Джизакская область.

В итоге к в не в меру инициативному новому директору птицефабрики зачастили подозрительные визитеры, которые стали говорить, чтобы он быстрее уходил со своего места.

А Маматов продолжает надеяться на чиновников Узбекистана: на то, что дадут жителям его кишлака рабочие места и предоставят Джизакской области возможность приобретать куриное мясо и яйца по дешевым ценам.

Недавно президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев всерьез озаботился проблемой птицеводства в республике.

Он предложил план по выводу страны из экономического кризиса: каждое хозяйство нужно обязать завести 100 кур. «100 кур – это 50 яиц каждый день: 10 – люди съедят сами, 40 – на продажу», – сказал тогда Мирзиёев.

Но, может быть, простой фермер Маматов предлагает не менее дельный и дешевый вариант: восстановить Бахмальскую птицефабрику, на которую уже потрачены государственные средства?..