Как Комитет женщин Узбекистана лишил неимущих последнего приюта…

Семья Джаббаровых проживала на автостоянке в махалле «Жайхун» города Термеза Сурхандарьинской области РУз – после обращения за помощью с новым жильем их лишили последнего приюта.

Малоимущая семья Джаббаровых состоит из супругов с двумя детьми, а также усыновленного племянника жены, оставшегося круглым сиротой.

Долгое время, с 2010 года, они проживали в закутке на автостоянке, расположенной в махалле «Жайхун» города Термеза Сурхандарьинской области Узбекистана.

Супруг зарабатывал тем, что мыл автомашины постояльцев, а супруга убирала территорию – это устраивало хозяина автостоянки, который не возражал против того, что семья живет в одном из располагавшихся на территории помещений.

Но мечта о настоящем своем жилье не оставляла Джаббаровых, рассказывает супруга и мать Максуда.

По ее словам, в августе 2017 года вышло постановление президента Узбекистана о социально-экономическом развитии регионов, в котором помимо прочего говорилось о выделении жилья для малоимущих или же оказании помощи с реконструкцией и ремонтом.

Максуда Джаббарова обратилась к местным властям в Термезе о выделении участка под строительство нового дома.

В ответ на ее обращение к ним 8 октября этогогода приехали председатель Комитета женщин города Термеза М. Кенжаева, председатель схода граждан махалли М. Худойбердыев и участковый инспектор.

После проведения инспекции они вынесли решение о выселении семьи с автостоянки.

Помещение, где они проживали, было разрушено, а их вещи, включая нехитрую мебель, выбросили на улицу.

Начальника же автостоянки напугали, сказав, что если после этого он даст место для жилья бомжам, то его точку снесут.

«Таким образом, нас лишили жилья, и с 8 октября мы оказались на улице. Даже будучи без жилья, наши дети учатся в школе № 9 Термезского района. А что будет с нами, когда придет непогода?» – говорит Максуда Джаббарова.

Из-за того, что у бедняков нет жилья, у них нет и прописки в махалле. Во всем городе не оказалось ни одного человека, который бы заинтересовался судьбой этих людей, чьи отцы и деды жили в данной махалле.

Племянник-сирота Максуды Джаббаровой Элбек, воспитывающийся в настоящее время практически на улице, является при всем этом одним из лучших учеников школы. Написанные им стихотворения не раз публиковались в местных газетах.