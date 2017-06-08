Как пытаются сломить сырдарьинского правозащитника Ризаева

Правозащитник из Сырдарьинской области Узбекистана Исроил Ризаев убежден, что долг за газ в 225 долларов предъявлен ему для прекращения профессиональной деятельности.

Мирзаабадский райгаз Сырдарьинской области Узбекистана насчитал председателю областного отделения общества прав человека Узбекистана «Эзгулик» Исроилу Ризаеву долг в 1 млн 800 тысяч сумов за якобы использованный им природный газ (225 долларов США по курсу черного рынка).

Правозащитник убежден, что таким образом власти хотят нанести окончательный удар по его профессиональной деятельности. Как говорит Ризаев, в его доме газа нет вообще, а электроэнергия подается на 1,5–2 часа в сутки.

«Для местных органов государственной власти и сотрудников правоохранительных органов области я как кость в горле», – эмоционально заявляет он.

Ризаева уже трижды судили

Но если в 2012 и 2013 годах на основании доноса и жалобы его приговаривали к штрафам, оплата которых была возможной, то решение суда от 2014 года поставило его с семьей на грань существования.

Тогда Мирзаабадский районный суд Сырдарьинской области признал его виновным в клевете и оскорблении и приговорил к штрафу в размере 2 млн сумов (250 долларов по черному курсу).

С тех пор средства на оплату штрафа ежемесячно высчитываются из его зарплаты – правозащитник работает учителем в средней школе.

«За преподавание в школе я получаю 240 000 сумов (30 долларов США). По решению суда половина моей зарплаты переводится на расчетный счет департамента исполнения судебных решений. В других местах я зарплату не получаю», – говорит Ризаев.

Из-за судебного решения Ризаев не может выехать за пределы Узбекистана.

«Этими штрафами меня хотят сломить не только экономически, но и морально», – заявил он в беседе с корреспондентом Ц-1.

«Положение чрезвычайно сложное…»

По утверждению правозащитника, по поводу наложенных штрафов он обращался в суды, в Генеральную прокуратуру и к президенту Шавкату Мирзиёеву, но, поскольку все обвинения в его адрес носят политический характер, приговоры и решения суда остаются без изменений.

Руководитель общества «Эзгулик» Васила Иноятова говорит, что положение Ризаева чрезвычайно сложное, но, несмотря на это, он продолжает свою деятельность.

«Однако мы не знаем, надолго ли ему хватит энтузиазма. Мы неоднократно обращались за помощью в международные организации, но пока все эти обращения остались неуслышанными», – говорит она.

Бюро по принуждению

Президент Узбекистана Мирзиёев пытается усилить контроль над оплатой в стране коммунальных услуг.

29 мая по его приказу при Генеральной прокуратуре страны было создано Бюро принудительного исполнения. Главным назначением этого ведомства является контроль над полнотой и своевременностью платежей за энергоресурсы.

Накануне Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что бюро возглавил Ботир Кудратходжаев, работавший прокурором города Ташкента.