Как власти Узбекистана готовы помочь мигрантам и обезопасить их

Трудовым мигрантам из Узбекистана, официально выезжающим на работу за границу, обещают скидки на авиа- и железнодорожные билеты, кредит в размере 1000 долларов и страховку жизни.

Правительство Узбекистана подготовило пакет льгот для своих граждан при их выезде на работу за границу.

6 марта на сайте Министерства занятости и трудовых отношений появился комментарий к постановлению президента «О мерах по обеспечению безопасности граждан Республики Узбекистан по время их выезда на транспорте за пределы республики для осуществления временной трудовой деятельности».

В комментарии сказано, что участились случаи аварий с участием граждан Узбекистана на территории соседних стран, связанных с эксплуатацией небезопасного транспорта.

Вместе с тем Минтруда признает, что не все мигранты могут воспользоваться услугами национальных перевозчиков «Узбекистон темир йуллари» и «Узбекистон хаво йуллари» из-за высоких тарифов на билеты и большого спроса.

С 1 апреля 2018 года трудовым мигрантам, официально выезжающим на заработки за рубеж, будут предоставлены следующие льготы:

скидки в размере 20% на билеты в плацкартные вагоны поездов и места экономического класса самолетов национальных перевозчиков;

ежегодное разовое возмещение расходов при покупке авиа- и железнодорожных билетов в размере 300 тысяч сумов (38 долларов по курсу ЦБ РУз).

Из государственного бюджета и Фонда развития информационно-коммуникационных технологий на эти цели выделено 12,5 млн долларов. В год на льготную сумму могут рассчитывать 333,3 тысячи человек. В 2017 году социологи заявляли, что 9,2% узбекистанцев (1,88 млн человек) трудоспособного возраста готовы поехать на заработки за границу.

Больше рейсов из регионов

Для увеличения мощности и пропускной способности национальных перевозчиков с 1 мая будут введены новые направления в города России и Казахстана, которые привлекают наибольшее количество трудовых мигрантов из Узбекистана.

До 1 июня будут введены новые поезда, а также увеличится количество вагонов по действующим рейсам, в том числе с начальной станцией отправления в регионах республики.

То есть теперь трудовым мигрантам из провинции нет нужды ехать в Ташкент для пересадки на поезд в условный Новосибирск.

В случае необходимости к перевозкам могут быть привлечены российские и казахстанские железнодорожные компании. О скидках на билеты иностранных перевозчиков в комментарии к постановлению ничего не сказано.

До 1 мая на рассмотрение правительства будут внесены предложения по созданию низкобюджетной авиакомпании (лоукостера) при «Узбекистон хаво йуллари».

Билеты первого отечественного лоукостера будут продаваться со значительной скидкой. Как сообщалось ранее, даже ниже своей себестоимости.

100-процентный охват населения

В городских и районных центрах содействия занятости появятся отдельные секторы по работе с потенциальными трудовыми мигрантами. Работники Минтруда будут обходить жилые массивы и проводить агитационные беседы о скидках на проезд.

Ведомство организует профессиональные курсы по обучению востребованных специальностей и иностранных языков.

«Алокабанк» выпустит специальные пластиковые карты Visa-migrant, а «Ипотека банк» начнет выдавать кредиты в размере 1000 долларов на оплату расходов трудовых мигрантов. Правда, пока неясно, как это возможно реализовать на практике, учитывая, что заемщики будут покидать Узбекистан.

В железнодорожных и авиакассах начнут работу страховые агенты. Планируется страховать здоровье и жизнь узбекистанцев по льготным тарифам.

С началом 2018 года на дорогах Казахстана погибли как минимум 58 граждан Узбекистана, ехавших на заработки в Россию.

18 января в результате пожара автобуса в Актюбинской области Казахстана живьем сгорели 52 узбекистанца, преимущественно жители Ферганской долины.

Последняя смертельная авария в Казахстане случилась на трассе Актау – Бейнеу 1 марта: от столкновения легковой автомашины с грузовиком погибли шестеро узбекистанских гастарбайтеров из Хорезмской области.