Клип «Узбек эмас» Киличбека Мадалиева удален с YouTube

Певец из Узбекистана и его команда удалили из Сети лишь на днях запущенный клип «Не узбек», утверждавший, что террорист, проливающий кровь, не может быть узбеком.

Администратор Киличбека Мадалиева, популярного певца из Узбекистана, рассказал сегодня Ц-1, что команда исполнителя решила удалить клип «Узбек эмас» из Сети.

На вопрос: «Почему?» – администратор, кстати, отказавшийся назвать свое имя, ответил, что в клип необходимо внести какие-то изменения.

Он опроверг возможность того, что на Мадалиева и его команду было оказано давление со стороны властных структур, как и то, что на принятие этого решения повлияла публикация 19 июня на Ц-1 материала о песне «Узбек эмас».

На дополнительные вопросы администратор отказался ответить и попросил позвонить ему через месяц. Тогда, по его словам, он сможет рассказать, что побудило певца написать такую песню и снять клип, а также что заставило удалить ее, несмотря на растущее с каждым днем количество просмотров и поддержку зрителей.

Нам все же удалось задать последний вопрос: будет ли Киличбек исполнять песню «Узбек эмас» на концертах и других мероприятиях? «Не будет», – ответил его администратор.

Видео успело разлететься по Интернету

На канале мультимедийного портала Rizanova в YouTube песня была опубликована 17 июня. За минувшие дни ее успели посмотреть более 60 тысяч раз.

Композиция артиста была посвящена соотечественникам, вовлеченным в террористические и экстремистские группы. В своей песне Мадалиев просто объявляет, что они не узбеки.

«Не говорите, это все неправда. Кто испачкал руки в крови – не узбек!» – заявляет он.

В тексте песни говорится, что те, «кто продал душу шайтану», не имеют права называться узбеками. И всё равно, что у них написано в документах.

На данный момент в YouTube и Instagram, в том числе на странице самого артиста, доступны только проморолики.

Полная версия сохранилась лишь в социальной сети «ВКонтакте», имеющей свой хостинг. Клип активно репостят, и он уже появился в Telegram – самом популярном мессенджере в Узбекистане.

Киличбек не одинок

15 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с религиозными деятелями в Ташкенте тоже заявил, что террористы-соотечественники должны быть лишены права называться узбеками. Он признался, что чувствительно реагирует на сообщения об участии узбеков в террористических акциях по всему миру.

«Разговоры о том, что это узбек, это для всех нас… Мною очень нехорошо воспринимается… Мне не нравится, когда говорят, что это совершил узбек. Не знаю, как вам, – заявил президент. – Они недостойны того, чтобы их называли узбеками».

Вопрос, поставленный президентом и певцом, возможно, должен быть рассмотрен этнологами, этнографами и философами.

Что такое этничность и национальность? Передается ли это по наследству, по месту рождения, или это набор личных качеств индивида?

Узбек, совершивший теракт, перестает быть узбеком, несмотря на наличие двух родителей-узбеков, место своего рождения, менталитет, язык и культурные особенности, а бирманец, к примеру, отличающийся добротой и гостеприимством, может называться узбеком?

Оставив эти вопросы ученым, поговорим об очевидном. Отказ от своих граждан, задействованных в экстремистских организациях и совершивших теракт, не решит проблемы. Эти люди есть, и они узбеки и узбекистанцы. Президент наверняка это понимает.

Но слышать, что где-то что-то ужасное и постыдное снова совершил узбек или узбекистанец, правда, неприятно, причем всем.