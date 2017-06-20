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    Клип «Узбек эмас» Киличбека Мадалиева удален с YouTube

    Певец из Узбекистана и его команда удалили из Сети лишь на днях запущенный клип «Не узбек», утверждавший, что террорист, проливающий кровь, не может быть узбеком.

    Киличбек Мадалиев и кадр из клипа "Узбек эмас"
    Киличбек Мадалиев и кадр из клипа «Узбек эмас»

    Администратор Киличбека Мадалиева, популярного певца из Узбекистана, рассказал сегодня Ц-1, что команда исполнителя решила удалить клип «Узбек эмас» из Сети.

    На вопрос: «Почему?» – администратор, кстати, отказавшийся назвать свое имя, ответил, что в клип необходимо внести какие-то изменения.

    Он опроверг возможность того, что на Мадалиева и его команду было оказано давление со стороны властных структур, как и то, что на принятие этого решения повлияла публикация 19 июня на Ц-1 материала о песне «Узбек эмас».

    На дополнительные вопросы администратор отказался ответить и попросил позвонить ему через месяц. Тогда, по его словам, он сможет рассказать, что побудило певца написать такую песню и снять клип, а также что заставило удалить ее, несмотря на растущее с каждым днем количество просмотров и поддержку зрителей.

    Нам все же удалось задать последний вопрос: будет ли Киличбек исполнять песню «Узбек эмас» на концертах и других мероприятиях? «Не будет», – ответил его администратор.

    Видео успело разлететься по Интернету

    На канале мультимедийного портала Rizanova в YouTube песня была опубликована 17 июня. За минувшие дни ее успели посмотреть более 60 тысяч раз.

    Композиция артиста была посвящена соотечественникам, вовлеченным в террористические и экстремистские группы. В своей песне Мадалиев просто объявляет, что они не узбеки.

    «Не говорите, это все неправда. Кто испачкал руки в крови – не узбек!» – заявляет он.

    В тексте песни говорится, что те, «кто продал душу шайтану», не имеют права называться узбеками. И всё равно, что у них написано в документах.

    На данный момент в YouTube и Instagram, в том числе на странице самого артиста, доступны только проморолики.

    Полная версия сохранилась лишь в социальной сети «ВКонтакте», имеющей свой хостинг. Клип активно репостят, и он уже появился в Telegram – самом популярном мессенджере в Узбекистане.

    Киличбек не одинок

    15 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с религиозными деятелями в Ташкенте тоже заявил, что террористы-соотечественники должны быть лишены права называться узбеками. Он признался, что чувствительно реагирует на сообщения об участии узбеков в террористических акциях по всему миру.

    «Разговоры о том, что это узбек, это для всех нас… Мною очень нехорошо воспринимается… Мне не нравится, когда говорят, что это совершил узбек. Не знаю, как вам, – заявил президент. – Они недостойны того, чтобы их называли узбеками».

    Вопрос, поставленный президентом и певцом, возможно, должен быть рассмотрен этнологами, этнографами и философами.

    Что такое этничность и национальность? Передается ли это по наследству, по месту рождения, или это набор личных качеств индивида?

    Узбек, совершивший теракт, перестает быть узбеком, несмотря на наличие двух родителей-узбеков, место своего рождения, менталитет, язык и культурные особенности, а бирманец, к примеру, отличающийся добротой и гостеприимством, может называться узбеком?

    Оставив эти вопросы ученым, поговорим об очевидном. Отказ от своих граждан, задействованных в экстремистских организациях и совершивших теракт, не решит проблемы. Эти люди есть, и они узбеки и узбекистанцы. Президент наверняка это понимает.

    Но слышать, что где-то что-то ужасное и постыдное снова совершил узбек или узбекистанец, правда, неприятно, причем всем.

    Источник:Ц-1
    Темы: Безопасность, Культура Узбекистана, Терроризм
    Теги: Киличбек Мадалиев теракт терроризм узбеки Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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