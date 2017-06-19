«Не узбек»: Узбекистан отрекается от террористов-соотечественников

Узбекский певец Киличбек Мадалиев представил клип на песню «Узбек эмас» – «Не узбек» о лицах узбекской национальности, совершивших теракты.

На канале мультимедийного портала Rizanova в Youtube 17 июня появился клип популярного исполнителя из Узбекистана Киличбека Мадалиева, предложившего стране решение колоссальной проблемы – терактов, совершаемых в мире узбекистанцами или лицами узбекской национальности.

В своей песне он просто объявляет, что они не узбеки.

Неизвестно, что побудило певца, в репертуаре которого преобладают такие композиции, как «Дадажон» («Папочка»), «Онам» («Мама»), «Дадамга ухшагим келади» («Хочется быть похожим на отца»), записать песню на щекотливую и табуированную тему.

За два дня клип артиста средней руки только в Youtube просмотрели почти 60 тысяч пользователей.

«Это всё неправда»

Клип начинается с новостных кадров, рассказывающих о терактах, совершенных в мире в 2017 году этническими узбеками и выходцами из Узбекистана.

Затем под лирическую восточную музыку слово берет сам артист. Он говорит, что в последнее время узбеки ассоциируются в мире с террористами.

«Не говорите, это все неправда. Кто испачкал руки в крови – не узбек!» – заявляет Мадалиев.

В тексте песни говорится, что те, кто продал родину и вступил в ряды террористов, не имеют права называться узбеками. И всё равно, что у них написано в документах, утверждает певец.

При этом набор кадров, использованных для создания клипа, очевидно, был взят случайно.

В полупрофессиональный клип попали фотографии трагедий в российском Беслане, Багдаде, Кабуле, а также пропагандистские ролики террористической организации «Исламское государство», к которым узбеки и узбекистанцы не имеют прямого отношения.

Страусиная политика

15 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на конференции с участием имамов в Ташкенте заявил, что террористы-соотечественники недостойны, чтобы их называли узбеками.

«Разговоры о том, что это узбек, это для всех нас… мною очень нехорошо воспринимается… Мне не нравится, когда говорят, что это совершил узбек. Не знаю, как вам, – заявил президент. – Они недостойны того, чтобы их называли узбеками».

Кроме того, Мирзиёев повторил слова артиста, говоря о репутации соотечественников, якобы склонных к экстремизму.

«Извините, разговоры о том, что это узбек сделал (причастность к терроризму – Прим. ред.) – клевета. Наш народ очень культурный, духовный и дисциплинированный», – сказал он, пообещав жестко бороться с истинными террористами.

Рядовые узбекистанцы из тех, кто просмотрел видео Мадалиева, поддержали его инициативу. Пользователи активно репостят клип «Узбек эмас». В комментариях под видео они просят перевести композицию на английский и русский языки, хвалят певца за то, что тот поднял эту тему.

«Не узбек» – нет проблем

При Шавкате Мирзиёеве, в отличие от правления предыдущего президента Ислама Каримова, когда цензура охватывала почти всё, отечественные СМИ всё же освещали теракты в Стамбуле, Санкт-Петербурге и Стокгольме, в которых были задействованы этнические узбеки и выходцы из Узбекистана.

Но смотреть правде в глаза в Узбекистане всё еще не могут. Вместо обсуждения и поисков причин распространения экстремистских идей среди молодежи Узбекистана и представителей узбекской диаспоры за рубежом был избран излюбленный метод узбекских властей – отречься от источника проблем.

То есть выход из ситуации: отказать террористам-соотечественникам в их этнической принадлежности, отречься от них.

Решение, мягко говоря, странное. Меньше быть узбеками соотечественники, вовлеченные в экстремистские и террористические группы, не будут.

И даже сменив имена и поклявшись идти войной на Узбекистан, они останутся узбеками и узбекистанцами.

Заявления президента, слова артиста и тысяч жителей Узбекистана, что, дескать, террористы не имеют права называться узбеками, говорят о закомплексованности общества.

При этом наблюдается так называемый ложный патриотизм, основанный на боязни опозориться.

Жители страны обвиняют соотечественников-террористов в позоре, который те навлекают на всю нацию, но сказать правду в глаза правительству, которое довело страну и людей до ручки, они при этом не могут.