Когда милиционер из Сырдарьинской области женится на дочери хокима…

Жительница города Сырдарьи утверждает, что ее гражданский муж, сотрудник милиции, устроил дебош в доме ее родителей в связи с намерением жениться на дочери хокима.

Зилола Кенжаева, 27-летняя жительница города Сырдарьи Сырдарьинской области Узбекистана, призывает МВД страны назначить служебную проверку в отношении действий сотрудника милиции Отабека Мирсадикова.

27-летний Мирсадиков, инспектор по профилактике районного управления внутренних дел (РУВД) Сырдарьинского района, по словам Кенжаевой, с декабря 2015 года является ее гражданским мужем. Бракосочетание состоялось по мусульманским законам.

Очевидно, что причиной для шариатского брака стало рождение в это время у Кенжаевой дочери.

По словам женщины, недавно ее гражданский муж посватался к дочери хокима Сайхунабадского района Сырдарьинской области. Этому браку, по ее словам, она не препятствует.

Но, как рассказывает далее Зилола, 19 февраля в дом ее родителей ворвались родственники Мирсадикова, а также его коллеги по службе и устроили дебош: кричали, оскорбляли ее и родителей. Что привело к резкому ухудшению здоровья ее матери.

Сторонники милиционера требовали от Зилолы оставить его в покое, называли ее проституткой…

«Почему лейтенант милиции Мирсадиков и группа его поддержки врываются в наш дом, нарушают мир и покой семьи? Имеют ли они право на это?» – задается вопросом женщина.

«Мой муж, который не заботится о своей семье… заслуживает увольнения со службы. Я прошу внутреннюю инспекцию МВД Республики Узбекистан провести служебную проверку в отношении лейтенанта Мирсадикова Отабека Суюндыковича», – заявляет далее Зилола Кенжаева.