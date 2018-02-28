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    • Узбекистан

    Когда милиционер из Сырдарьинской области женится на дочери хокима…

    Жительница города Сырдарьи утверждает, что ее гражданский муж, сотрудник милиции, устроил дебош в доме ее родителей в связи с намерением жениться на дочери хокима.

    Сцена в доме Зилолы Кенжаевой во время визита супруга, его коллег и родных...
    Сцена в доме Зилолы Кенжаевой во время визита супруга, его коллег и родных…

    Зилола Кенжаева, 27-летняя жительница города Сырдарьи Сырдарьинской области Узбекистана, призывает МВД страны назначить служебную проверку в отношении действий сотрудника милиции Отабека Мирсадикова.

    27-летний Мирсадиков, инспектор по профилактике районного управления внутренних дел (РУВД) Сырдарьинского района, по словам Кенжаевой, с декабря 2015 года является ее гражданским мужем. Бракосочетание состоялось по мусульманским законам.

    Очевидно, что причиной для шариатского брака стало рождение в это время у Кенжаевой дочери.

    По словам женщины, недавно ее гражданский муж посватался к дочери хокима Сайхунабадского района Сырдарьинской области. Этому браку, по ее словам, она не препятствует.

    Но, как рассказывает далее Зилола, 19 февраля в дом ее родителей ворвались родственники Мирсадикова, а также его коллеги по службе и устроили дебош: кричали, оскорбляли ее и родителей. Что привело к резкому ухудшению здоровья ее матери.

    Сторонники милиционера требовали от Зилолы оставить его в покое, называли ее проституткой…

    «Почему лейтенант милиции Мирсадиков и группа его поддержки врываются в наш дом, нарушают мир и покой семьи? Имеют ли они право на это?» – задается вопросом женщина.

    «Мой муж, который не заботится о своей семье… заслуживает увольнения со службы. Я прошу внутреннюю инспекцию МВД Республики Узбекистан провести служебную проверку в отношении лейтенанта Мирсадикова Отабека Суюндыковича», – заявляет далее Зилола Кенжаева.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права женщин, Права человека в Узбекистане, Узбекистан
    Теги: женщины милиция в Узбекистане права женщин Узбекистан
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