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    Комитет женщин РУз взял на поруки униженную в милиции каттакурганку

    Комитет женщин Узбекистана сообщает, что каттакурганка, однажды раздетая догола в городском ОВД, – на свободе и занимается предоставленным ей делом.

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    Эмблема Комитета женщин Узбекистана

    По данным представителя Комитета женщин Узбекистана, жительница Каттакурганского района Самаркандской области, известная под инициалами Н. Т., на самом деле недавно была задержана при совершении мелкой кражи.

    Но после вмешательства местного Комитета женщин, а также представителей махаллинского комитета не была привлечена к ответственности и отпущена на свободу.

    В настоящее время она продолжает заниматься предоставленным ей делом: при содействии Комитета женщин РУз Н. Т. смогла открыть небольшой магазин по продаже канцелярских товаров. Ей также помогли сделать ремонт в доме.

    Положение этой 31-летней женщины, овдовевшей два года назад и в одиночку воспитывающей двоих малолетних детей, привлекло внимание всего Узбекистана, когда в июле этого года было распространено видео ее задержания в отделении внутренних дел (ОВД) города Каттакургана.

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    Обращение с Н. Т. в ОВД Каттакургана 3 июня 2018 года; скриншот

    Сотрудник милиции, кем, как позже выяснилось, был оперуполномоченный С. Умаров, при задержании Н. Т. 3 июня по подозрению в совершении кражи заставил ее раздеться догола в коридоре отделения.

    От умолявшей его «не делать этого» женщины он требовал снимать одну вещь за другой под угрозы изнасилования и отборный мат в ее адрес, при этом все действо сотрудник милиции записывал на видео.

    После огласки этого инцидента Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила об аресте Умарова и возбуждении против него дела по статье 206 часть 1 Уголовного кодекса РУз – «Превышение власти или должностных полномочий».

    Как ответил далее на запрос Ц-1 Комитет женщин Узбекистана, в настоящее время в Каттакургане идет суд над оперуполномоченным Умаровым.

    «Представители Комитета женщин участвуют в нем в качестве общественных обвинителей, а также сама потерпевшая. Судебный процесс продолжается», – сообщает главная женская организации страны.

    Несколько дней назад узбекистанский сайт «Дарё» сообщил, что каттакурганка была арестована при совершении вместе с сыном кражи, а уголовное дело против нее ведет ОВД Акдарьинского района Самаркандской области.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права женщин
    Теги: Комитет женщин Узбекистана ОВД Каттакургана права женщин в Узбекистане
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