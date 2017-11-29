Конверсионная карта банков Узбекистана: а есть ли польза?

Зарубежные банки не выдают наличные доллары с узбекской конверсионной карты напрямую, требуя переконвертировать деньги в их национальную валюту.

На официальном сайте Центрального банка Узбекистана говорится, что «граждане могут приобрести иностранную валюту в конверсионных отделах коммерческих банков в безналичной форме с зачислением купленной иностранной валюты на международную платежную карту (конверсионную). Оплата в национальной валюте может производиться как в наличной, так и безналичной форме – посредством банковских платежных карт (пластиковых карт)».

Однако при покупке долларов на конверсионную карту узбекистанцы сначала покупают их по курсу продажи в отечественных банках, а потом (также по курсу продажи!) – в зарубежных банках.

Проведем небольшой эксперимент

К примеру, житель Узбекистана открыл конверсионную карту за 1100 долларов, заплатив банку по курсу продажи валюты 8 млн 910 тысяч сумов. 100 долларов – депозит, который удерживается банком и возвращается пользователю при закрытии карты.

С каждой транзакции узбекскими банками удерживается комиссия в размере 1 процента, итого остается 990 долларов.

Человек приехал в Россию и захотел обналичить доллары. Для этого ему нужно сначала купить рубли по курсу покупки валюты – 58,4 рубля, что соразмерно 57 845 рублям.

Теперь на рубли пользователь покупает доллары по курсу продажи валюты – 59,8. В итоге реальная сумма составляет 967 долларов наличными.

А теперь сравним эту же ситуацию, но с участием валютных менял. 967 долларов по курсу 8200 сумов за один доллар можно приобрести за 7 млн 929 тысяч сумов. Разница почти в миллион сумов (125 долларов).

Единственный плюс конверсионной карты – возможность покупки долларов на безналичной основе. У менял же «терминал не работает».

«Черный рынок» — выгоднее

Многие граждане Узбекистана склоняются к мнению, что приобретать наличные доллары у валютчиков незаконно, но выгодно.

Пользователи отмечают, что смысла открывать конверсионную карту уже нет. Это было полезно, но невозможно для людей «с улицы», когда официальный курс был вдвое ниже, чем на черном рынке.

Кроме того, возможности конверсионных карт по-прежнему невелики. Доллары на конверсионной карте, как и раньше, нельзя использовать при оплате покупок в интернет-магазинах и денежных переводах.

Продажа наличной валюты в банках Узбекистана до сих пор не началась.

И поэтому, несмотря на проводимые рейды, валютчики в Узбекистане работают и являются для населения единственным источником приобретения наличных долларов.