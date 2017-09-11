Конверсионная карта разочаровала узбекистанцев

Конверсионная карта – единственный способ легально купить доллары в Узбекистане – не позволяет делать покупки в онлайн-магазинах и денежные переводы.

Самым большим разочарованием валютной реформы, которая стартовала 5 сентября в Узбекистане, стало отсутствие возможности купить иностранную валюту.

Для ее покупки необходимо получить конверсионную карту. К сожалению, последняя имеет только функцию расчета и снятия наличности за рубежом.

Узбекистанцы по-прежнему не имеют возможности свободно вносить и снимать валюту, делать денежные переводы, а также совершать покупки в иностранных интернет-магазинах.

По большому счету, как и раньше, купить валюту можно только на черном рынке – другой альтернативы государство не предложило.

Как открыть конверсионную карту?

Конверсионные карты VISA обещают открывать в банках в течение суток при наличии паспорта и идентификационного кода. Стоимость такой услуги: 100 тысяч сумов (13 долларов США).

Перед открытием конверсионной карты необходимо открыть еще и сумовую карту UZCard. Ее открытие также будет стоить в районе пяти долларов.

Чтобы конверсионная карта была действительной, на ней должен лежать депозит в размере 70 долларов.

Есть и ограничение по покупке валюты: за квартал можно приобрести максимум 5 тысяч долларов. Например, если лечение или учеба за границей обойдутся больше этой суммы, то конверсионные карты придется открывать всем членам семьи.

Процедура конвертации осталась неизменной: сначала кладутся деньги на сумовую карту, а потом с нее конвертируются на валютную. За снятие наличности за границей удерживается 1% комиссии.

Какие карты подходят для конвертации?

Банки не берут существующие сумовые зарплатные карты для создания конверсионной карты.

Банковские сотрудники настаивают, чтобы им принесли наличные сумы и открывали сначала сумовую, а потом и конверсионную карту.

Учитывая ограничение (100 тысяч сумов в день) на снятие валюты в банкоматах, покупка долларов у государства займет приличное время.

Например, чтобы купить 200 долларов (это 1,6 миллиона сумов), надо 16 дней в банкомате снимать по 100 тысяч сумов.

Какие операции возможны с конверсионной картой

На самом деле функционал конверсионной карты достаточно ограничен. С ее помощью можно снимать валюту за границей, а также совершать покупки в зарубежных магазинах.

При этом запрещено покупать в интернет-магазинах, а также производить любые переводы с этой карты.

Чтобы купить товары в иностранных интернет-магазинах, необходимо открыть валютную карту VISA (Classic, Gold и Platinum).

Где брать валюту для пополнения – большой вопрос. Единственный законный способ – привезти валюту из-за границы или получить денежный перевод, поскольку покупка у менял – вне закона.

Есть ли способ получить доллары в Узбекистане?

Есть, но полулегальные: получить конверсионную карту и съездить для обналички за границу, хоть в Казахстан.

Или можно попросить знакомых снять деньги с карты за границей. Правда, и тут есть подвох: с конверсионной карты нельзя снимать больше 100 долларов в день.