Малохат Эшанкулова – о происходящем с Еленой Урлаевой

Журналистка Малохат Эшанкулова в своем интервью говорит об умышленной провокации, устроенной в Узбекистане против ведущей правозащитницы Елены Урлаевой.

В последнее время в Узбекистане участились случаи «психологической войны» против тех, кто выступает за проведение демократических реформ в Узбекистане.

Не обошла чаша сия и Елену Урлаеву — лидера ПАУ (Правозащитный альянс Узбекистана). О том, что с ней произошло, говорит независимая журналистка Малохат Эшанкулова, ее подруга и сподвижник по правозащитной группе «Бесстрашные».

– Малохат, сегодня Урлаева явно больна: в частности, рассылает письма, свидетельствующие о ее нездоровом психическом состоянии. У многих может создаться впечатление, что она всегда была психически ненормальной, но только сейчас это стало абсолютно ясным. Что вы можете сказать по этому поводу?

– Я не врач, поэтому каких-либо медицинских заключений о состоянии Елены Михайловны делать не имею права. Могу поделиться только своими впечатлениями.

Я много лет знаю Урлаеву, и могу сказать о ней только хорошее. Она очень добрый и отзывчивый человек. Из тех, кто никогда не пройдет мимо, если видит, что кого-то обижают. Обязательно вступится, как бы опасно это ни было. Возможно, именно поэтому она и стала правозащитницей.

При этом у Елены Михайловны есть такие качества, как отчаянность и торопливость. Возможно, они ей мешают. Но она очень тонко чувствует ситуацию и никогда без надобности «не лезет в бутылку». Так что психически ненормальной назвать ее я никак не могу.

– Возможно, речь идет о том, что она нормальная только периодами, но потом у нее наступает обострение?

– С Урлаевой мы вместе проводили много рейдов по мониторингу хлопка – и в прошлом году, и в позапрошлом. Были в различных областях Узбекистана, нередко попадали в очень сложные ситуации.

Мы испытывали серьезные стрессы, во время которых мог психически пострадать любой человек. Но Елена Михайловна, когда была со мной, всегда вела себя не только адекватно, но и достойно. Никаких обострений и близко не было.

– Почему же такие обострения регулярно происходят? Почему ее постоянно кладут в психиатрическую больницу?

– Еще раз повторяю: я не врач, и медицинские заключения делать не имею права. Могу повторить только слова некоторых своих друзей, близко знающих Елену Михайловну: она человек с очень чувствительной нервной системой, а такие люди легко попадают под гипнотическое воздействие.

И кто-то из заинтересованных лиц пользуется этим, чтобы вывести ее из строя как наиболее смелую правозащитницу Узбекистана. Не знаю, так это или нет, но такое мнение существует.

Но я точно знаю: Урлаева не отказывает в помощи всем пострадавшим от нарушений закона, будь это заключенные или милиционеры. Работы крайне много, очень сильная нервная нагрузка. Ей бы отдохнуть где-нибудь в санатории, но такой возможности, насколько мне известно, ей так и не представилось.

Поэтому, если какие-то лица действительно решат привести такого уставшего человека в состояние психического расстройства – это, наверное, будет сделать не так трудно.

– В «Ютубе» появился фильм «Вся правда о Елене Урлаевой», где некая журналистка на примере истории с пенсионером Камалиддином Зиётовым сделала вывод, что Урлаева – психически нездоровый человек. Что вы думаете об этом?

– Действительно, в этом видеофильме Елена Михайловна выглядит несколько странно. Она почему-то излишне эмоционально защищает этого пенсионера, в частности даже написала на заборе соседей обидную надпись.

При этом вызывает странность и поведение Зиётова. Он сам – правозащитник, бывший член общества «Эзгулик», должен знать, что можно делать, а чего нельзя, но почему-то не удержал Урлаеву от явно противоправных действий.

– А как вы оцениваете фильм, снятый вашей коллегой?

– Что же касается фильма, то он сделан на профессиональном уровне. Но вот вопрос: кто его заказал? Неужто журналистка, не назвавшая своей фамилии, потратила так много времени, чтобы только разместить фильм в «Ютубе», где он потеряется среди миллионов роликов?

Правда, 17 апреля журналист Сергей Ежков в своем сайте «Узметроном» дал ссылку на этот фильм, сделав тем самым ему рекламу.

А журналистка, назвавшаяся только именем Насиба, до этого свободно снимала видео в Ташкентской психиатрической больнице.

В то же время, когда я просто пыталась навестить Елену Михайловну, мне сказали, что туда пускают только родственников. Но даже родственникам в этой больнице не разрешают фотографировать. Ответ напрашивается сам собой.

Кстати, ни один уважающий себя журналист не будет делать интервью в тот момент, когда человек находится под воздействием психотропных препаратов.

– А как вы можете объяснить причину нынешнего состояния Елены Михайловны?

– Объяснить не могу, могу только сообщить, как это произошло. Накануне Урлаева была в Фергане, где ознакомилась с плачевным состоянием социального жилья. 7 апреля она опять хотела ехать в Фергану, но по дороге собралась завернуть в Ангрен, откуда поступили жалобы по поводу мошенников, отнимающих у граждан жилье.

В этот день, примерно в 14.00–14.30, я позвонила на мобильный телефон Урлаевой. Она мне тогда сказала такие слова: «Я и Камолиддин Зиётов – в Ангрене. Хотим провести пикет в защиту крымских татар. Здесь правоохранительные органы сначала нас пригласили в какую-то столовую, угостили, накормили. Мне сразу стало плохо, начало рвать. Мне вызвали «скорую» и насильно сделали несколько уколов».

Когда я на следующий день была у Елены Михайловны, то она показывала мне ягодицу, на которой было видно три четких, почему-то черных следа от укола. И еще один след от укола в вену.

Именно во время нахождения в Ангрене у нее и произошло психическое расстройство, оттуда она уже прибыла вне себя. Я сразу приехала к ней и видела, как это происходило. Вела себя Елена Михайловна крайне агрессивно, оскорбляла близких, до утра кричала в окно: «Слава Аллаху!», «Шавкат Мирзиёев – самый великий президент!»

– При этом также и делала рассылки в Интернете неадекватного содержания. Неужели близкие, видя это состояние, не могли его отключить?

– Здесь тоже есть какая-то странность. Дело в том, что Денис, сын Елены Михайловны, сразу же так и сделал. Причем сама Урлаева выйти в Интернет никак не могла: для этого она должна написать свой пароль и получить подтвержденный код, который придет на телефон сына. А уже Денис должен сообщить этот код, чего он, разумеется, не делал.

Возможно, с Интернетом кто-то помогает правозащитнице, когда она остается одна с 90-летней мамой. Возможно, делает это искренне, по простоте душевной. Ведь некоторые и сейчас считают Елену Михайловну абсолютно здоровой.

Например, когда 16 апреля на Пасху я делала плов дома у Урлаевой, то слышала, как пенсионер Зиётов советовал ей «не связываться с американцами».

У каждого человека может быть свое мнение, но, по-моему, эти слова оказали на Елену Михайловну некоторое психологическое давление. В итоге очередное сообщение от ее имени было посвящено американцам.

– Вы постоянно упоминаете этого пенсионера, может, он играет какую-то роль в том, что случилось с Урлаевой?

– Нет, ничего плохого о Зиётове я сказать не могу. Скорее всего, тот факт, что он был рядом с Еленой Михайловной во время ее «психических» бед, – простое совпадение.

– Раз Урлаева находится в явном психическом расстройстве, почему тогда ей не помогает медицина? Родственники обращались к помощи врачей?

– Денис делал это неоднократно, но Ташкентская психиатрическая больница отказывается лечить Урлаеву. Требует, чтобы какая-нибудь авторитетная международная организация написала официальное письмо, где бы сообщила, что Елена Михайловна нуждается в психиатрической помощи.

– Не кажется ли вам, что речь идет об умышленной диверсии против известной узбекской правозащитницы: ее привели в такое состояние, опозорили, а теперь смеются?

– Если взять каждый факт в отдельности, можно говорить о случайном совпадении, но все вместе наводит на мысль о тщательно продуманных действиях. Причем работают профессионалы. Это видно и на примере видеофильма про Урлаеву, и таком же «кино» о Каромат Кадыровой.

– А зачем и кому это нужно?

– Мне не совсем это понятно. И Урлаева, и Кадырова являются приверженцами политики нового президента Шавката Мирзиёева, очень его уважают. Но если их травлю организовали государственные службы, то они поступают неумно.

Ведь, по сути, Урлаева государству не мешала, только выявляла недостатки и требовала их исправления. Был даже некий шарм в том, что власти дают ей возможность работать.

Задумывались власти о том, кто придет вместо таких правозащитников, как Урлаева? Ведь «назначенных» правозащитников народ быстро раскусит и перестанет верить им. Образуется своеобразный вакуум, который с легкостью займут экстремисты всех мастей.

– И последний вопрос: что теперь будет с группой «Бесстрашные»?

– Когда Елена Михайловна придет в нормальное состояние, продолжим мониторинги, как обычно. Случайных людей брать с собой не будем, не будем ничего пить и есть у незнакомцев. И все опять будет нормально.