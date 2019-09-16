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    Малохат Эшанкулова снова невыездная и под уголовным делом

    Независимая журналистка из Узбекистана Малохат Эшанкулова не смогла вылететь в Варшаву, где сегодня начала работу Конференция ОБСЕ по правам человека.

    Журналистка Малохат Эшанкулова; фото: Ц-1
    Журналистка Малохат Эшанкулова; фото: Ц-1

    Как сообщает 52-летняя независимая журналистка и активистка из Узбекистана Малохат Эшанкулова, неожиданно возбужденное против нее уголовное дело стало поводом для власти не пустить ее в Варшаву.

    Сегодня в польской столице начала работу двухнедельная Конференция Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по человеческому измерению.

    Эшанкулова рассказывает, что узнала об уголовном деле 4 сентября, когда ее вызвали в Мирзо-Улугбекское РУВД Ташкента. Как выяснилось, ее обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса РУз: 139 – «Клевета» и 140 – «Оскорбление».

    «Дело против меня возбуждено из-за моей публикации о незаконном сносе жилого дома хокимом Зааминского района (Джизакская область). После выхода этой статьи, 11 июня, в Ташкенте меня похитили, посадили в черную машину без номеров и увезли в УВД Джизакской области», – рассказывает она.

    Теперь же в Мирзо-Улугбекском РУВД Ташкента Малохат сообщили о наложении запрета на ее выезд за пределы Узбекистана.

    Никаких копий решений, несмотря на требования Эшанкуловой, ей так и не было предоставлено. Не удалось добиться и изменения меры пресечения.

    «Уголовное дело возбуждать на меня не имели никакого права, так как по закону это можно делать только после того, как человек был осужден в административном порядке. Но к административной ответственности я не привлекалась», – говорит активистка.

    Малохат не скрывает, что знает истинную причину, по которой правоохранители вспомнили о ее материале.

    «Я считаю, что данное уголовное дело возбуждено по заказу чиновников высших органов государства с целью воспрепятствования моему участию в этом заседании», – уверена журналистка.

    Она расценивает случившееся как грубое нарушение своих конституционных прав и направила обращение к Генсеку ООН, диппредставительствам зарубежных стран в Узбекистане, а также к международным правозащитным организациям с просьбой защитить от преследования властей журналистов и правозащитников.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане
    Теги: БДИПЧ ОБСЕ права человека в Узбекистана
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