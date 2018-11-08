Малохат Эшанкулова защищает Елену Урлаеву от депутатов Европарламента

Журналистка Малохат Эшанкулова посчитала своим долгом поддержать правозащитницу Елену Урлаеву, подвергшуюся оскорблениям делегации Европарламента на встрече в Ташкенте.

Встреча делегации Европейского парламента и активистов Узбекистана состоялась в Ташкенте 1 ноября, но, по словам последних, они продолжают переваривать это событие.

На встрече приняли участие 11 депутатов Европарламента, находившихся в то время с визитом в Ташкенте, и трое активистов страны: лидер «Правозащитного альянса Узбекистана» Елена Урлаева, председатель правозащитного общества «Эзгулик» Абдурахмон Ташанов и независимая журналистка Малохат Эшанкулова.

Как рассказывают узбекистанские активисты, сначала, как это не раз бывало, иностранцы попросили их обрисовать ситуацию с правами человека в Узбекистане, в частности с принудительным трудом.

По словам Эшанкуловой, первой, будучи наиболее опытной и старшей по возрасту, слово взяла Елена Урлаева.

Она честно рассказала все, как есть: что в Узбекистане еще продолжаются пытки в следственных изоляторах и местах лишения свободы, что принудительный труд на сборе хлопка присутствует, как и «телефонное право» в судах, есть недостатки в работе местных СМИ.

И, как рассказывает далее Эшанкулова, выступление Урлаевой, к ее удивлению, вызвало резкую негативную реакцию депутатов Европарламента.

Так, депутат из Германии Иохим Зеллер (Joachim Zeller) заявил: «Если люди не будут собирать хлопок руками, то безработица усилится, и вы будете отброшены назад в СССР, когда приказы давала Москва».

А другой депутат из Германии Вольф Клинц (Wolf Klinz) одобрил отправку на сбор хлопка военнослужащих, сказав, что «военные могут собирать хлопок во время чрезвычайного положения».

Но всех превзошел депутат из Латвии Андрей Мамукинс (Mamukins), который обрушил на Елену Урлаеву целый град гневных тирад.

«Вы поливаете грязью страну! Вы не видели пыток! Вы захлебываетесь в своих речах! У нас в Латвии запрещено фотографировать в судах, и это наказуемо, а вы фотографируете!» – Малохат рассказывает, какими словами кричал он на Елену Михайловну.

Затем женщина из Европарламента спросила Ташанова и Урлаеву, на какие деньги они занимаются правозащитной деятельностью.

Ташанов признался: на гранты США и Германии, а Урлаева ответила, что за 20 лет работы в правозащите не получила ни одного гранта и осуществляла правозащитную деятельность с помощью пенсии матери и международных премий (Швеция, Корея).

При этом, по словам правозащитников, на лицах делегатов были изображены нескрываемые язвительность и ехидство.

По мнению Эшанкуловой, это была тщательно подготовленная провокация.

Как позже поделилась впечатлениями от встречи Елена Урлаева: «Она чувствовала себя оплеванной, а за 22 года правозащитной деятельности первый раз видит такую «странную делегацию».

«Европейской культурой там и близко не пахло, они говорили со мной так же, как говорят тюремщики с заключенными», – рассказала Ц-1 правозащитница.

Малохат Эшанкулова, которая входит с Еленой Урлаевой в группу «Бесстрашные», рассказывает, что Елена Михайловна очень простая и честная женщина, и никто не имеет права над ней издеваться!

«Я сама – дочь фермера, и родители всё мое детство собирали хлопок: эта культура не решает проблему безработицы в стране, наоборот, ее усугубляет», – возмущается Малохат.