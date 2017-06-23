МИД Узбекистана опубликовал список погибших в аварии в Казахстане

Среди девяти узбекистанцев, погибших в аварии автобуса на западе Казахстана, в основном выходцы из Ферганской долины в возрасте от 26 до 35 лет.

Ташкент подтверждает гибель девяти своих граждан во время аварии автобуса на западе РК. МВД Руз занимается оповещением родственников жертв, открыта горячая линия.

Официальный сайт Министерства иностранных дел Узбекистана сообщает подробности вчерашней смертельной аварии с участием автобуса, в котором ехали преимущественно граждане Узбекистана на заработки в Россию.

Авария произошла в 20 км от поселка Карабутак Айтекебийского района Актюбинской области на 946-м км трассы Самара – Шымкент в 10.20.

Двухэтажный пассажирский автобус марки «Мерседес» перевернулся, в результате чего пострадали 52 человека (50 граждан Республики Узбекистан, 2 гражданина Республики Казахстан).

По предварительной информации МИД РУз, девять человек погибли и 18 человек получили травмы различной степени тяжести (17 граждан Республики Узбекистан и 1 гражданин Республики Казахстан).

«Пострадавшим оказывается медицинская помощь в больнице поселка Комсомол Айтекебийского района Актюбинской области.

Горячая линия

Граждане, получившие легкие ранения в результате ДТП, по информации сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям по Актюбинской области, проходят психологическую реабилитацию», – сообщает МИД Узбекистана.

Люди, которые ищут своих родных, могут позвонить на телефон горячей линии в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Казахстана: +7-713-256-29-62.

Акиматом Актюбинской области предоставлен номер телефона приемного покоя районной больницы: +7-713-392-14-97.

Информация о погибших и пострадавших гражданах Узбекистана передана в подразделения Министерства внутренних дел Республики Узбекистан и областные хокимияты для оповещения родственников и близких.

Список погибших:

1. Джумаев Тоштемир Ахмадович, 24.07.1988 г.р., прописан по адресу: Сурхандарьинская обл., Бандиханский район, ССГ «Бандихон», ул. Кизилкалок.

2. Эргашев Музаффар Абубакирович, 22.04.1991 г.р., прописан по адресу: Джизакская обл., Зарбдорский район, ССГ «Бандихон», ул. Кизилкалок.

3. Каххоров Улмасбек Буронбоевич, 17.03.1982 г.р., прописан по адресу: Андижанская обл., Мархаматский район, ССГ «Кутарма», ул. Кичик кутарма.

4. Алиев Шохрухбек Шавкат угли, 22.11.1990 г.р., прописан по адресу: Андижанская обл., Бозский район, ССГ «Ховас», ул. Заврок.

5. Муминов Абдурасулхон Парпиевич, 12.10.1984 г.р., прописан по адресу: Наманганская обл., Янгикурганский район, ССГ «Зарбдор».

6. Холбоев Анваржон Акрамжонович, 30.08.1988 г.р., прописан по адресу: Ферганская обл., Ёзовонский район, ССГ «Катартол», ул. Пинаж.

7. Турсунов Кудратали Рустамалиевич, 20.06.1981 г.р., прописан по адресу: Наманганская обл., Чустский район, ССГ «Шуркент».

8. Курбонов Икболжон Илхомжонович, 13.05.1987 г.р., прописан по адресу: Ферганская обл., Риштанский район, ССГ «Мехнатобод».

9. Кодиров Зохиджон Зоирович, 15.04.1982 г.р., прописан по адресу: Ферганская обл., Бешарыкский район, ССГ «Яккатут».

Список госпитализированных:

1. Холматов Исламжан Одимович, 30.05.1981 г.р.

2. Тагаев Исмаил Абдуллаевич, 01.03.1980 г.р.

3. Насиров Гуломжан Абдужаббарович, 25.09.1980 г.р.

4. Хужаев Шермонат Хурмонотович, 02.03.1988 г.р.

5. Насипов Алимжан Абдихалидович, 12.11.1977 г.р.