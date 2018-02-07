Мигранты не дождались снижения цен на билеты из Узбекистана

Национальные перевозчики «Узбекистон хаво йуллари» и «Узбекистон темир йуллари» не снизили тарифы для трудовых мигрантов.

Прошел двухнедельный срок, определенный правительством Узбекистана 23 января, в течение которого национальные компании по перевозке пассажиров должны были предоставить льготные билеты для соотечественников, выезжающих на работу за границу.

Решение, принятое властями, стало реакцией на трагедию в Актюбинской области Казахстана, где 18 января в результате пожара автобуса сгорели 52 трудовых мигранта из Узбекистана, направлявшихся на работу в Казань (Россия).

Из-за отсутствия отопления в автобусе пассажиры грелись подручными приборами, которые могли спровоцировать возгорание.

По горячим следам правительство Узбекистана определило ряд мер по недопущению подобных трагедий.

Хокимов областей и других высокопоставленных чиновников правительство назначило ответственными за борьбу с нелегальными перевозчиками. Кроме того, власти обязали национальные компании снизить тарифы.

Однако компания «Узбекистон хаво йуллари» («Узбекистанские авиалинии»), фактически являющаяся монополистом на отечественном рынке авиауслуг, не торопится снижать тарифы на билеты в Россию.

Добраться на самолете в Москву или Санкт-Петербург обойдется от 300 до 320 долларов. Но это не самое главное, считают узбекистанцы.

29-летний Равшан из Ташкента, несколько лет проработавший в Москве альпинистом-монтажником, говорит, что в кассах билеты нужно приобретать заблаговременно.

«Взгляните на очереди в аэропорту Ташкента. В салонах самолетов нет свободных мест. Они (авиакомпания) продают больше билетов, чем число мест, – отмечает – он. Если нужно срочно ехать, билетов не найти».

По его словам, такая же ситуация с железнодорожными перевозками. Дело даже не в высокой стоимости билетов, а в частоте рейсов.

Национальные перевозчики-монополисты не справляются с потоком пассажиров, а правительство не допускает на рынок иностранных конкурентов, мотивируя свое решение заботой о госкомпаниях.

Справедливости ради стоит отметить, что «Узбекские железные дороги» с февраля удвоили число рейсов из Ташкента в Москву и Уфу, а также из Андижана в Москву. Теперь поезда по указанным направлениям будут ходить дважды в неделю.

Но этого оказалось недостаточно. В железнодорожных кассах и на сайте перевозчика дешевых билетов – по 150 долларов – на ближайшие даты не осталось, только люкс – почти за 4 млн сумов (500 долларов).

Тем временем автобусы, легковые автомобили и микроавтобусы остаются самым востребованным транспортом как в пределах республики, так и на рейсах в Россию.

И поэтому трудовые мигранты, несмотря на аномальные морозы и снежные завалы, продолжают рисковать своими жизнями, выбирая дешевый, но небезопасный вариант. А есть ли у них выбор?