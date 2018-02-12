Милиция Ташкента отныне будет помогать бомжам: обогревать и кормить

10–11 февраля сотрудники правоохранительных органов Ташкента совместно с медиками оказали первую помощь 46 бездомным. При власти Ислама Каримова бомжей не считали за людей.

В связи с понижением температуры воздуха 10–11 февраля личный состав патрульно-постовой службы Главного управления внутренних дел (ГУВД) Ташкента и медицинские работники оказали помощь 46 лицам без определенного места жительства, сообщает сайт ГУВД.

Бездомные были доставлены в городские медицинские учреждения, где им оказали квалифицированную помощь, а также обеспечили горячим питанием и ночлегом. Подобные мероприятия продолжаются.

Температура воздуха в Ташкенте в минувшие выходные опускалась ниже нуля. В ГУВД столицы заявили, что отныне они не оставят бездомных на произвол судьбы в таких условиях. То есть спасать бомжей от холода будут регулярно.

Как нам заявили в ГУВД Ташкента, правоохранительные органы помогают бездомным не впервые. За полтора месяца помощь была оказана более 200 гражданам. Медицинские учреждения регулярно выделяют места для бездомных в сильные морозы. Постовые раздают лицам без определенного места жительства списки с адресами больниц, куда можно обращаться за помощью.

Такая забота о бомжах в Ташкенте была не всегда. При первом президенте Узбекистана Исламе Каримове бездомных отлавливали с улиц, помещая в спецприемники. Сам Каримов говорил, что в стране нет попрошаек и нищих, и никто не умирает от голода.

Кроме того, лиц без определенного места жительства фактически использовали как бесплатную рабсилу. Бомжей заставляли собирать хлопок, не обеспечивая нормальными условиями для жизни.

Нередко единственными защитниками бомжей были правозащитники и волонтеры. Они собирали для них средства гигиены, теплую одежду, помогали с документами и работой.