Министерство занятости Узбекистана отправило своих граждан в рабство

Около полусотни жителей Кашкадарьинской и Ферганской областей были отправлены Министерством занятости РУз на работу в морозную Республику Саха, где они оказались в положении рабов.

Сегодня узбекистанцы, сумевшие за свой счет вернуться на родину, рассказывают, как оказались в Якутске – столице Республики Саха (РФ), как переживали морозы до минус 50 градусов и не получали ничего за свой труд.

Как выяснилось, 3 октября 2017 года 36 гастарбайтеров из Узбекистана отправились в город Якутск, чуть позже к ним присоединились еще 13 узбекистанцев.

Все они были отправлены туда по направлению Министерства занятости и трудовых отношений РУз, которое и заключило договоры с якутской фирмой «Алмаз инвестстрой».

Мороз достигал 45–50 градусов

Когда жители Узбекистана прилетели в Якутск, то там было 25–30 градусов мороза, а в разгар зимы температура опустилась до минус 45–50 градусов.

У приехавших в Якутск узбекистанцев сразу же отобрали паспорта. До добычи алмазов их не допустили, им доверили только производство бетонных блоков.

«Работа на адском холоде тоже была адской, – говорит один из вернувшихся в Узбекистан мужчин. – При этом деньги за эту работу людям не заплатили».

Как утверждают гастарбайтеры, кроме руководителя «Алмаз инвестстроя» Дугара Ташканаевича, бывшего узбекистанца, за рабский труд они должны «благодарить» тоже бывшего земляка Мухаммадали Гиясова – председателя профсоюза труда из Новосибирска.

А также ответственного сотрудника из отдела миграции Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана по фамилии Асомов, который и отправил их в эту поездку.

Затем паспорта ребятам вернули, но в итоге они проработали в морозном Якутске до января и фев

раля 2018 года. А потом, отчаявшись ждать от работодателей денег, все гастарбайтеры на перекладных вернулись в Узбекистан.

Попав домой, обманутые люди сначала обратились в суды по месту жительства – в Кашкадарье и Фергане. Но там им дружно ответили, что никаких отношений с Министерством занятости они не имеют, и направили в Ташкент. А в столице, наоборот, посоветовали обращаться в районные суды по месту жительства…