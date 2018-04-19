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    Министерство занятости Узбекистана отправило своих граждан в рабство

    Около полусотни жителей Кашкадарьинской и Ферганской областей были отправлены Министерством занятости РУз на работу в морозную Республику Саха, где они оказались в положении рабов.

    Узбекистанцы в первые недели пребывания в Республике Саха; фото предоставлено редакции
    Узбекистанцы в первые недели пребывания в Республике Саха; фото предоставлено редакции

    Сегодня узбекистанцы, сумевшие за свой счет вернуться на родину, рассказывают, как оказались в Якутске – столице Республики Саха (РФ), как переживали морозы до минус 50 градусов и не получали ничего за свой труд.

    Как выяснилось, 3 октября 2017 года 36 гастарбайтеров из Узбекистана отправились в город Якутск, чуть позже к ним присоединились еще 13 узбекистанцев.

    Все они были отправлены туда по направлению Министерства занятости и трудовых отношений РУз, которое и заключило договоры с якутской фирмой «Алмаз инвестстрой».

    Мороз достигал 45–50 градусов

    Когда жители Узбекистана прилетели в Якутск, то там было 25–30 градусов мороза, а в разгар зимы температура опустилась до минус 45–50 градусов.

    У приехавших в Якутск узбекистанцев сразу же отобрали паспорта. До добычи алмазов их не допустили, им доверили только производство бетонных блоков.

    «Работа на адском холоде тоже была адской, – говорит один из вернувшихся в Узбекистан мужчин. – При этом деньги за эту работу людям не заплатили».

    Узбекистанские гастарбайтеры в Якутске; фото: предоставлено редакции
    Узбекистанские гастарбайтеры в Якутске; фото: предоставлено редакции

    Как утверждают гастарбайтеры, кроме руководителя «Алмаз инвестстроя» Дугара Ташканаевича, бывшего узбекистанца, за рабский труд они должны «благодарить» тоже бывшего земляка Мухаммадали Гиясова – председателя профсоюза труда из Новосибирска.

    А также ответственного сотрудника из отдела миграции Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана по фамилии Асомов, который и отправил их в эту поездку.

    Затем паспорта ребятам вернули, но в итоге они проработали в морозном Якутске до января и фев

    раля 2018 года. А потом, отчаявшись ждать от работодателей денег, все гастарбайтеры на перекладных вернулись в Узбекистан.

    Попав домой, обманутые люди сначала обратились в суды по месту жительства – в Кашкадарье и Фергане. Но там им дружно ответили, что никаких отношений с Министерством занятости они не имеют, и направили в Ташкент. А в столице, наоборот, посоветовали обращаться в районные суды по месту жительства…

    Источник:Ц-1
    Темы: Принудительный труд в Узбекистане, Трудовые мигранты, Трудовые мигранты Центральной Азии
    Теги: гастарбайтеры из Узбекистана Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана трудовая миграция
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