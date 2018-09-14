Министр народного образования РУз раскритиковал сюжет о школьницах в мини-юбках

Министр народного образования РУз Шерзод Шерматов призвал телеканал «Узбекистан 24», пристыдивший школьниц за короткие юбки, не отвлекаться на второстепенные вопросы.

11 сентября на телеканале «Узбекистан 24» вышел сюжет о «неподобающем» внешнем виде школьников и учителей в средних школах № 50 и № 110 города Ташкента. В материале говорилось о том, что короткая длина юбок и яркий макияж учителей и учениц не соответствуют культуре и духовности страны.

В своем сообщении в Facebook Шерматов написал, что школьная форма – не главная проблема, поэтому не нужно отвлекаться на второстепенные вопросы.

«Когда показывают кого-то в негативном плане по телевидению не по его согласию, необходимо закрывать лицо, чтобы человека нельзя было узнать. Публичное унижение личности, в особенности детей, недопустимо в цивилизованном обществе! – отметил он. – Надеюсь, в будущем уважаемые журналисты учтут такие важные моменты».