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    Министр народного образования РУз раскритиковал сюжет о школьницах в мини-юбках

    Министр народного образования РУз Шерзод Шерматов призвал телеканал «Узбекистан 24», пристыдивший школьниц за короткие юбки, не отвлекаться на второстепенные вопросы.

    Шерзод Шерматов; фото: gazeta.uz
    Шерзод Шерматов; фото: gazeta.uz

    11 сентября на телеканале «Узбекистан 24» вышел сюжет о «неподобающем» внешнем виде школьников и учителей в средних школах № 50 и № 110 города Ташкента. В материале говорилось о том, что короткая длина юбок и яркий макияж учителей и учениц не соответствуют культуре и духовности страны.

    В своем сообщении в Facebook Шерматов написал, что школьная форма – не главная проблема, поэтому не нужно отвлекаться на второстепенные вопросы.

    «Когда показывают кого-то в негативном плане по телевидению не по его согласию, необходимо закрывать лицо, чтобы человека нельзя было узнать. Публичное унижение личности, в особенности детей, недопустимо в цивилизованном обществе! – отметил он. – Надеюсь, в будущем уважаемые журналисты учтут такие важные моменты».

    Темы: СМИ и журналисты Узбекистана, Узбекистан
    Теги: короткие юбки МНО Узбекистан Шерзод Шерматов
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