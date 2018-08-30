И.о. хокима Ташкента – невъездному инвестору из США: докажи наличие денег

И. о. хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев пообещал решить проблемы американского инвестора узбекского происхождения Бобура Хасана, если тот докажет наличие денег на счету.

Об этом Артыкходжаев заявил в ходе заседания Международного пресс-клуба, пишет Kun.uz.

Выходец из Узбекистана Бобур Хасан, имеющий американское гражданство, ранее заявил, что узбекские власти на протяжении десяти месяцев отказывали ему в выдаче визы. Предприниматель намеревался инвестировать в экономику РУз 50 млн долларов. 3 августа в аэропорту Ташкента ему отказали во въезде, несмотря на право транзитного пребывания в стране в течение пяти дней.

Артыкходжаев пообещал лично решить проблемы Хасана, если тот докажет наличие средств на банковском счету.

«Я лично приеду и решу все проблемы. Если у этого парня действительно есть деньги, сами все решим. Я не знаю, с кем он встречался и почему не получилось», – заявил и. о. хокима.

Бобур Хасан – родной брат лидера движения «Бирдамлик» Баходыра Чориева. Он покинул Узбекистан в 2005 году в возрасте 19 лет. Причиной отъезда стали гонения властей на всю семью Чориевых за оппозиционную деятельность Баходыра.