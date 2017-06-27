Мурад Джураев: из политзаключенного Узбекистана в невыездного

Бывший политзаключенный Узбекистана Мурад Джураев, находившийся в неволе 21 год, не может получить разрешительный стикер для выезда за рубеж.

Правоохранительные органы в Мубаракском районе Кашкадарьинской области Узбекистана отказались удовлетворить просьбу 65-летнего Мурада Джураева о выдаче ему стикера (виза), разрешающего поездки в страны дальнего зарубежья.

По словам его супруги Холбики, выезд за границу ему необходим для лечения.

«За годы заключения у него развилась грыжа, мы планировали лечить его в Германии или в Индии, международные организации обещали помощь, но не можем получить выездную визу», – говорит Холбика Джураева.

В прошлом оппозиционер, ныне политический активист из Ташкента Дилором Исхакова говорит, что состояние здоровья Мурад-ака действительно нехорошее.

И его болезнь отягощается невозможностью получить право на выезд, не решены вопросы с пенсионным обеспечением, кроме того, с момента выхода на свободу он находится под постоянным наблюдением спецслужб.

«Думаю, что правительство, проявившее о нем заботу, освободив из заключения, должно обеспечить и другими правами»,– сказала Исхакова.

Бывший председатель исполкома города Мубарак в Кашкадарьинской области и депутат парламента Узбекистана Мурад Джураев был осужден в 1994 году по решению Верховного суда на 16 лет лишения свободы.

Он был обвинен в попытке государственного переворота, терроризме и посягательстве на конституционный строй.

12 ноября 2015 года он вышел на свободу, отсидев в заключении в общей сложности 21 год. Его освобождение произошло после визита в Узбекистан государственного секретаря США Джона Керри.