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    Мысли простодушного узбекистанца вслух: 30 лет без СССР…

    Прошло почти 30 лет с момента развала СССР, и время показало, что ни одна из республик Советского Союза не смогла состояться в качестве полноценного независимого государства…

    Простодушный узбекистанец

    На площади имени Ленина в Ташкенте во время СССР; фото: архив
    На площади имени Ленина в Ташкенте во время СССР; фото: архив

    Я никогда не состоял членом какой-либо партии. Я всегда был аполитичным. Но для меня главным в жизни была справедливость и здравый смысл.

    Прошло уже 30 лет с момента распада СССР. И как показало время – ни одна из бывших республик Советского Союза не состоялась в качестве полноценного независимого и самостоятельного государства.

    Казалось бы – есть парламенты, есть правительства, есть президенты. Но все они напоминают театральные декорации, имитирующие эти институты.

    Первый и второй президенты РУз - Ислам Каримов и Шавкат Мирзиёев; фото: Лента.ру
    Первый и второй президенты РУз — Ислам Каримов и Шавкат Мирзиёев; фото: Лента.ру

    А что такое власть? Это кучка чиновников, избранных или назначенных на свой пост для того, чтобы нашу с вами жизнь делать лучше, легче и веселее. Они облечены правами и обязанностями.

    Но как показывает нам жизнь – своими правами они пользуются, а свои прямые обязанности забывают.

    А что делают с чиновником, который не исполняет свои обязанности? Правильно. Его убирают (если надо — сажают), а на его место ставят другого, который обязан справляться…

    Я помню время – когда в узбекистанских школах и библиотеках вручную заставляли замазывать слово СССР.

    Флаг и герб Узбекской ССР
    Флаг и герб Узбекской ССР

    По всей республике прошли волны переименований, переименовывали все – улицы, жилые массивы, районы, станции метро и даже города.

    Как говорил мне однажды пожилой таксист-узбек: «Зачем переименовали станцию метро «Дружбы народов»? Пусть построят свои новые станции, а потом называют.

    «Эти чиновники мне напоминают мужчину, который женился на женщине с детьми и начал переименовывать этих детей. Пусть вначале родит своих, а потом называет их так как хочет…»

    — Эти чиновники мне напоминают мужчину, который женился на женщине с детьми и начал переименовывать этих детей. Пусть вначале родит своих, а потом называет их так как хочет…»

    Если бы все это было только в названиях. Вместе с «проклятым» наследием СССР исчезло бесплатное образование, бесплатная медицина. Почему?

    Почему нельзя было оставить все социальные завоевания нашего прошлого и стремиться их еще улучшить, увеличить. А от всех недостатков избавляться. Кто мешал этому?

    На наших глазах разваливались заводы и фабрики, а вместе с ними приходили в запустение целые города. А на огромных плакатах и красочных баннерах нам всем обещали Великое будущее…

    Не надо нам впаривать Великое будущее– нам надо хорошее настоящее.

    Одним словом, можно констатировать, что проект под названием «независимый Узбекистан» провалился, у него, теперь это ясно, нет ни только будущего, но и настоящего.

    Единственное что есть, это прошлое , и оно — советское, с которого и надо начинать нам строить настоящую советскую, социалистическую страну.

    Источник:Ц-1
    Темы: Возрождение СССР
    Теги: Восстановление СССР СССР УзССР
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