Мысли простодушного узбекистанца вслух: 30 лет без СССР…

Прошло почти 30 лет с момента развала СССР, и время показало, что ни одна из республик Советского Союза не смогла состояться в качестве полноценного независимого государства…

Простодушный узбекистанец

Я никогда не состоял членом какой-либо партии. Я всегда был аполитичным. Но для меня главным в жизни была справедливость и здравый смысл.

Прошло уже 30 лет с момента распада СССР. И как показало время – ни одна из бывших республик Советского Союза не состоялась в качестве полноценного независимого и самостоятельного государства.

Казалось бы – есть парламенты, есть правительства, есть президенты. Но все они напоминают театральные декорации, имитирующие эти институты.

А что такое власть? Это кучка чиновников, избранных или назначенных на свой пост для того, чтобы нашу с вами жизнь делать лучше, легче и веселее. Они облечены правами и обязанностями.

Но как показывает нам жизнь – своими правами они пользуются, а свои прямые обязанности забывают.

А что делают с чиновником, который не исполняет свои обязанности? Правильно. Его убирают (если надо — сажают), а на его место ставят другого, который обязан справляться…

Я помню время – когда в узбекистанских школах и библиотеках вручную заставляли замазывать слово СССР.

По всей республике прошли волны переименований, переименовывали все – улицы, жилые массивы, районы, станции метро и даже города.

Как говорил мне однажды пожилой таксист-узбек: «Зачем переименовали станцию метро «Дружбы народов»? Пусть построят свои новые станции, а потом называют.

«Эти чиновники мне напоминают мужчину, который женился на женщине с детьми и начал переименовывать этих детей. Пусть вначале родит своих, а потом называет их так как хочет…»

— Эти чиновники мне напоминают мужчину, который женился на женщине с детьми и начал переименовывать этих детей. Пусть вначале родит своих, а потом называет их так как хочет…»

Если бы все это было только в названиях. Вместе с «проклятым» наследием СССР исчезло бесплатное образование, бесплатная медицина. Почему?

Почему нельзя было оставить все социальные завоевания нашего прошлого и стремиться их еще улучшить, увеличить. А от всех недостатков избавляться. Кто мешал этому?

На наших глазах разваливались заводы и фабрики, а вместе с ними приходили в запустение целые города. А на огромных плакатах и красочных баннерах нам всем обещали Великое будущее…

Не надо нам впаривать Великое будущее– нам надо хорошее настоящее.

Одним словом, можно констатировать, что проект под названием «независимый Узбекистан» провалился, у него, теперь это ясно, нет ни только будущего, но и настоящего.

Единственное что есть, это прошлое , и оно — советское, с которого и надо начинать нам строить настоящую советскую, социалистическую страну.