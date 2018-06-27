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    На ташкентском заводе «ОНИКС» рабочих просят не увольняться

    Коллектив стекольного завода ООО «ONIKS TASHKENT» воспрянул духом: людям обещают восстановить производство и срочно выплатить долги по зарплате.

    Завод "ОНИКС" в Ташкенте встал... Фото: Ц-1
    Завод «ОНИКС» в Ташкенте; Фото: Ц-1

    Публикация на Центр-1 от 20 июня о положении на заводе «ONIKS TASHKENT» не прошла незамеченной. По словам работников предприятия, эта публикация вызвала волну жалоб в президентский портал.

    В материале говорилось, что завод, построенный четыре года назад и оснащенный современным итальянским оборудованием, был доведен до ручки.

    Сначала коллектив с января 2018 года не получал зарплату: предприятие выпускало откровенный брак, а в мае из-за поломки на конвейере производство и вовсе было остановлено. Людей отправляли в неоплачиваемый отпуск, многие специалисты подали заявления об увольнении.

    Публикация на Ц-1 вызвала в правительстве Узбекистана эффект разорвавшейся бомбы. Многие лица, отвечающие за передовое государственное предприятие, получили втык, кое-кого с завода даже уволили, рассказывают источники издания.

    На ООО «ONIKS TASHKENT» приехали итальянские партнеры и заверили, что быстро восстановят производство, и предприятие вновь будет выпускать высококачественную стекольную продукцию.

    Коллектив завода как бы получил второе дыхание, руководство предприятия попросило людей не увольняться и обещало до 1 июля полностью рассчитаться со всеми долгами по зарплате. Кроме того, заводская администрация посулила рабочим в будущем чуть ли не райскую жизнь.

    Как стекло из белого сделать зеленым?

    ООО «ONIKS TASHKENT», предназначенное для выпуска стеклянной посуды и осветительных приборов, было создано в апреле 2014 года и согласно постановлению Кабмина вошло в состав АК «Узэлтехсаноат».

    Вновь созданное предприятие гордилось тем, что является единственным производителем изделий из стекла на территории Центральной Азии.

    Как утверждают рабочие завода, в начале своей деятельности завод действительно выпускал высококачественные бокалы, графины, пепельницы и люстры. Но со временем резко повысился процент брака, и это качество сошло на нет.

    Причина этого предельно проста: завод по технологии должен был получать специальные стеклянные гранулы, поставляемые из-за границы. Но руководство предприятия в целях экономии предпочло использовать вторсырье.

    В результате в сходящих с конвейера бокалах и люстрах стали появляться пузырьки воздуха, насечки, заусенцы и прочий брак.

    Брак шел в бой, а бой вопреки технологии переплавлялся и опять запускался в процесс изготовления стеклянной продукции.

    Неудивительно, что производимая продукция вместо прозрачно-белой стала носить зеленоватый оттенок и больше не смогла конкурировать с аналогичными товарами, поступающими в Узбекистан из Китая.

    Источник:Ц-1
    Темы: Экономика Узбекистана
    Теги: ONIKS TASHKENT Ташкент Узбекистан экономика Узбекистана
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