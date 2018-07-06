Наманганская правозащитница приговорена к исправительным работам

Суд Нарынского района Наманганской области приговорил 34-летнюю активистку НОПЧУ Насибу Камбарову за «хулиганство» к 10 месяцам и 18 дням исправительных работ.

Как рассказал Ц-1 председатель Независимой организации по правам человека Узбекистана (НОПЧУ) Исмаил Адылов, уголовный суд Нарынского района Наманганской области 27 июня принял решение по делу Насибы Камбаровой.

Она была признана виновной по статье 277 часть 3 Уголовного кодекса Узбекистана – «Хулиганство».

Якобы 20 июня 2017 года она во время скандала с соседкой Наргизой Ганиевой, проживающей в Нарынском районе, нанесла ей телесные повреждения.

Правозащитница также обвинялась в нападении 1 сентября 2017 года на другого наманганца – Абдулазиза Хайдаралиева: якобы в тот день Наргиза безо всякой причины вырвала из его рук веник, толкнула мужчину на землю и протащила по бетонной дороге, нанеся ему телесные повреждения.

Позже, как говорится в приговоре суда, Камбарова сказала грубости матери Хайдаралиева – Ферузе Умаровой, возмутившейся нападением на ее сына.

Насиба Камбарова: «Очевидно, что пришло время посадить меня…»

Тем не менее правоохранительные органы решили заняться «хулиганкой» лишь летом 2018 года. 13 июня она была взята под стражу, а через две недели предстала перед судом и была приговорена к исправительным работам.

Насиба Камбарова отрицает, что нападала и избивала людей. По ее словам, она неоднократно писала жалобы на противоправные действия милиции и местных властей в портал президента Узбекистана, за что ей и отомстили…

Что касается ее соседки Наргизы Ганиевой, по словам Камбаровой, это торговка, вынужденная сотрудничать с милицией. С ее помощью уже были осуждены люди в Наманганской области, утверждает активистка.

«Очевидно, что пришло время посадить меня…» – заключает Насиба.

По словам женщины, во время двухнедельного ареста она содержалась в следственном изоляторе Нарынского РОВД. Там не было даже матраса, плохо кормили и не оказывали никакой медпомощи.

«Государственный обвинитель просил осудить меня на 4 года. Суд же, не найдя в деле оснований для этого, приговорил меня к 10 месяцам исправительных работ», – рассказывает она.

И добавляет, что будет добиваться отмены решения суда и оправдания.