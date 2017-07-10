От жары в Узбекистане кипит вода в арыках и работа на полях

В южных областях Узбекистана температура достигла 55–56 градусов по Цельсию, люди рассказывают, как в арыках закипает вода, но сельхозработы не отменяются.

Узбекистан накрыла невыносимая жара. Особенно страдают жители самой южной Сурхандарьинской области страны.

По сообщениям корреспондентов Ц-1, столбики термометров в Термезском и Музрабадском районах Сурхандарьи достигали отметки 55–56 градусов по Цельсию.

По сведениям Центра гидрометеорологии Узбекистана, на юге страны профессиональные термометры показали температуру, превышающую 46 градусов. Такие аномальные показатели сохранятся еще несколько дней.

Но, несмотря на столь невыносимую жару, по словам сурхандарьинских дехкан, они продолжают уборку зерновых культур и другие сельскохозяйственные работы.

Работник фермерского хозяйства «Лочин» Термезского района Хадича Абраева говорит, что термометры, установленные в тенистых и прохладных местах, в домах, показывают температуру выше 55 градусов тепла.

«Не будет преувеличением, если сказать, что на полях вода в арыках закипает, можно запросто сварить яйцо, закопав его в песок», – рассказывает она.

По словам опытного дехканина из Термезского района Сапарали Чориева, аномальная жара особенно трудно переносится маленькими детьми и пожилыми людьми, страдающими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

«Знаем, что в районной больнице от сердца скончались двое наших односельчан, – говорит Чориев. – Очень-очень жарко. Но что делать? Чилла!» (Летнее сорокадневье, продолжающееся с 25 июня до 5 августа. – Прим. ред.)

При этом, рассказывает он далее, в его кишлаке вот уже несколько дней нет питьевой воды. «Люди вынуждены пить воду из арыков», – говорит Чориев.

В районе центрального Алайского рынка столицы Узбекистана, малой кольцевой дороги и улицы Ферганский тракт термометры в минувшие выходные показывали 47 градусов тепла. По прогнозам синоптиков температура может повыситься.

Как сообщила газета «Правда Востока» на территории Янгиюльского района Ташкентской области на автотрассе Ташкент – Термез загорелся автомобиль ЗИЛ-130.

Издание связывает это происшествие с технической неисправностью автомобиля. Однако, как говорят пострадавшие при этом люди, на возгорание автомобиля повлияла и аномальная жара.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана через средства мобильной связи передает гражданам рекомендации о том, как защититься в жару.