Отец погибшего наманганца просил сына не уезжать

Отец погибшего в Казахстане 41-летнего Иброхимжона Хамраева просил его остаться дома. Он уверен: послушайся сын совета – остался бы живым.

Трагедия в Казахстане унесла жизни восьмерых жителей предгорного кишлака Чиндовул Касансайского района Наманганской области. По погибшим односельчанам скорбит весь кишлак. Но тяжелее всего приходится родителям умерших.

О трагедии на шоссе в Актюбинской области Казахстана, где утром 18 января загорелся автобус с узбекистанскими гастарбайтерам, унесшей жизни 52 человек, 61-летний Исмоилжон Хамраев услышал по телевидению в четверг.

Новость его встревожила, но тогда еще не было известно имен, и надежда сохранялась.

Он и сегодня пытается сдерживать эмоции, но слезы утраты выдают сильного духом человека.

«Дата выезда сына, маршрут – все совпадало. Но мы до последнего надеялись на лучшее. Все рухнуло, когда объявили имена. Неправильно это: родители не должны хоронить своих детей», – говорит аксакал.

Он был мастером – «золотые руки»

Его сын Иброхимжон Хамраев ехал в том злополучном автобусе. Он был старшим сыном в семье. Теперь трое его младших братьев остались без надежного друга, крепкой опоры и доброго советчика. Именно таким его запомнили родные и близкие.

В официальном сообщении ошибочно указана дата рождения Иброхима – 29 сентября 1984 года. На самом же деле ему – 41 год.

У него осталось четверо детей: две дочери, старшей из которых 20 лет, и мальчики 14 и 10 лет.

Отец сетует, что зря отпустил сына в Россию. Он уверен, что неплохо заработать можно и здесь, в Узбекистане. Три других его сына держат лепешечный цех на «Юнусабаде» (Ташкент). По словам аксакала, денег им хватает.

«Иброхим был хорошим мастером. У него были золотые руки. Здесь он занимался отделочными работами по заказу. А зимой ездил в Россию», – говорит о сыне Исмоилжон-ота.

Трое детей остались без отца

После трагедии в этом поселке остались сиротами 24 ребенка. Среди них трое детей 40-летнего Абдулатифа Гафурова. Соседи вспоминают его как отзывчивого человека, готового всегда прийти на помощь.

Оттого дом его отца в эти дни полон соболезнующих. Его семью не оставляют ни на минуту. Ведь со дня на день в поселок доставят тела погибших. И в это время будет очень важна любая помощь.