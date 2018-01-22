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    Отец погибшего наманганца просил сына не уезжать

    Отец погибшего в Казахстане 41-летнего Иброхимжона Хамраева просил его остаться дома. Он уверен: послушайся сын совета – остался бы живым.

    Исмиолжон Хамраев - отец погибшего Иброхимжона Хамраева; фото: Ц-1
    Исмиолжон Хамраев — отец погибшего Иброхимжона Хамраева; фото: Ц-1

    Трагедия в Казахстане унесла жизни восьмерых жителей предгорного кишлака Чиндовул Касансайского района Наманганской области. По погибшим односельчанам скорбит весь кишлак. Но тяжелее всего приходится родителям умерших.

    О трагедии на шоссе в Актюбинской области Казахстана, где утром 18 января загорелся автобус с узбекистанскими гастарбайтерам, унесшей жизни 52 человек, 61-летний Исмоилжон Хамраев услышал по телевидению в четверг.

    Новость его встревожила, но тогда еще не было известно имен, и надежда сохранялась.

    Он и сегодня пытается сдерживать эмоции, но слезы утраты выдают сильного духом человека.

    «Дата выезда сына, маршрут – все совпадало. Но мы до последнего надеялись на лучшее. Все рухнуло, когда объявили имена. Неправильно это: родители не должны хоронить своих детей», – говорит аксакал.

    Он был мастером – «золотые руки»

    Его сын Иброхимжон Хамраев ехал в том злополучном автобусе. Он был старшим сыном в семье. Теперь трое его младших братьев остались без надежного друга, крепкой опоры и доброго советчика. Именно таким его запомнили родные и близкие.

    В официальном сообщении ошибочно указана дата рождения Иброхима – 29 сентября 1984 года. На самом же деле ему – 41 год.

    У него осталось четверо детей: две дочери, старшей из которых 20 лет, и мальчики 14 и 10 лет.

    Отец сетует, что зря отпустил сына в Россию. Он уверен, что неплохо заработать можно и здесь, в Узбекистане. Три других его сына держат лепешечный цех на «Юнусабаде» (Ташкент). По словам аксакала, денег им хватает.

    «Иброхим был хорошим мастером. У него были золотые руки. Здесь он занимался отделочными работами по заказу. А зимой ездил в Россию», – говорит о сыне Исмоилжон-ота.

    Трое детей остались без отца

    После трагедии в этом поселке остались сиротами 24 ребенка. Среди них трое детей 40-летнего Абдулатифа Гафурова. Соседи вспоминают его как отзывчивого человека, готового всегда прийти на помощь.

    Оттого дом его отца в эти дни полон соболезнующих. Его семью не оставляют ни на минуту. Ведь со дня на день в поселок доставят тела погибших. И в это время будет очень важна любая помощь.

    Источник:Ц-1
    Темы: Автобус с мигрантами в огне, Трудовые мигранты, Трудовые мигранты Центральной Азии, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
    Теги: гастарбайтеры из Узбекистана Казахстан Наманган Наманганская область трудовые мигранты Узбекистана Узбекистан
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