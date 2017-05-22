Первая леди Узбекистана посетила дом поэтессы Халимы Худойбердиевой

Зироатхон Хошимова побывала в ташкентском доме ранее опальной народной поэтессы Узбекистана Халимы Худойбердиевой и поздравила ее с 70-летним юбилеем.

Махалля Козирабат в Ташкенте 17 мая принимала высокую гостью – супругу президента Узбекистана Зироатхон Хошимову.

Как оказалось, первая леди страны пришла в гости к народной поэтессе Узбекистана Халиме Худойбердиевой, чтобы поздравить ее с 70-летием и недавним награждением орденом «Эл-юрт хурмати» и передать ей поздравления супруга – президента.

Награждение поэтессы, а также внимание, оказанное ей главой государства, можно воспринимать как возвращение из опалы еще одного видного деятеля Узбекистана, в которую она попала во время правления первого президента страны Ислама Каримова.

Одна из ведущих и самых известных женщин Узбекистана – поэтесса Халима Худойбердиева неожиданно оказалась в немилости у Каримова.

Ее супруг Мавлон Умурзаков, до 1994 года работавший советником Каримова по организационно-кадровой политике, был обвинен во взяточничестве и уволен. В результате в творчестве Худойбердиевой наступили трудные времена.

Поэтесса пропала из общественной жизни, рассталась с позицией главного редактора журнала «Саодат». Она также занимала должность председателя Комитета женщин Узбекистана.

Один из близких Худойбердиевой в разговоре с корреспондентом Ц-1 рассказал, что с 1994 года не было издано ни одного сборника произведений поэтессы, ей не предлагали работу ни в правительстве, ни в общественных организациях.

«За минувшие годы судьба Халимы подверглась тяжелым испытаниям. Один за другим умерли двое ее сыновей. Недавно она сама перенесла инсульт и встала на ноги лишь благодаря силе воли», – говорит родственник.

Родные Худойбердыевой, участвовавшие во встрече с ЗироатхонХошимовой, рассказали корреспонденту Ц-1, что супруга президента поделилась впечатлениями от недавней поездки в Китай (11-15 мая), куда впервые сопровождала супруга в качестве первой леди страны.

Жена главы государства рассказала о Поднебесной, а также сказала, что была смущена вниманием, которое некоторые издания оказали ее внешности.