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    Первая леди Узбекистана посетила дом поэтессы Халимы Худойбердиевой

    Зироатхон Хошимова побывала в ташкентском доме ранее опальной народной поэтессы Узбекистана Халимы Худойбердиевой и поздравила ее с 70-летним юбилеем.

    Чета Мирзиёевых во время визита в Китай 11-15 мая 2017 года; фото: Ермак-инфо
    Чета Мирзиёевых во время визита в Китай 11-15 мая 2017 года; фото: Ермак-инфо

    Махалля Козирабат в Ташкенте 17 мая принимала высокую гостью – супругу президента Узбекистана Зироатхон Хошимову.

    Как оказалось, первая леди страны пришла в гости к народной поэтессе Узбекистана Халиме Худойбердиевой, чтобы поздравить ее с 70-летием и недавним награждением орденом «Эл-юрт хурмати» и передать ей поздравления супруга – президента.

    Награждение поэтессы, а также внимание, оказанное ей главой государства, можно воспринимать как возвращение из опалы еще одного видного деятеля Узбекистана, в которую она попала во время правления первого президента страны Ислама Каримова.

    Одна из ведущих и самых известных женщин Узбекистана – поэтесса Халима Худойбердиева неожиданно оказалась в немилости у Каримова.

    Поэтесса Халима Худойбердиева была годостью советского Узбекистана; архивное фото
    Поэтесса Халима Худойбердиева была годостью советского Узбекистана; архивное фото

    Ее супруг Мавлон Умурзаков, до 1994 года работавший советником Каримова по организационно-кадровой политике, был обвинен во взяточничестве и уволен. В результате в творчестве Худойбердиевой наступили трудные времена.

    Поэтесса пропала из общественной жизни, рассталась с позицией главного редактора журнала «Саодат». Она также занимала должность председателя Комитета женщин Узбекистана.

    Один из близких Худойбердиевой в разговоре с корреспондентом Ц-1 рассказал, что с 1994 года не было издано ни одного сборника произведений поэтессы, ей не предлагали работу ни в правительстве, ни в общественных организациях.

    «За минувшие годы судьба Халимы подверглась тяжелым испытаниям. Один за другим умерли двое ее сыновей. Недавно она сама перенесла инсульт и встала на ноги лишь благодаря силе воли», – говорит родственник.

    Родные Худойбердыевой, участвовавшие во встрече с ЗироатхонХошимовой, рассказали корреспонденту Ц-1, что  супруга президента поделилась  впечатлениями от недавней поездки в Китай (11-15 мая), куда впервые сопровождала супруга в качестве первой леди страны.

    Жена главы государства рассказала о Поднебесной, а также сказала, что была смущена вниманием, которое некоторые издания оказали ее внешности.

    Источник:Ц-1
    Темы: Зироатхон Хошимова, Культура Узбекистана
    Теги: поэты Узбекистана Узбекистан Халима Худойбердиева Хироатхон Хошимова Шавкат Мирзиеев
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