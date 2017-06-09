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    Первая в Бухаре выставка-инсталляция – зрители реагировали сдержанно

    В Бухаре прошла выставка-инсталляция работ белорусской художницы Антонины Слободчиковой, передавшей свое видение и восприятие восточного города…

    Выставка Антонины Слободчиковой из Белоруссии в Бухаре; фото: Ц-1
    Выставка Антонины Слободчиковой из Белоруссии в Бухаре; фото: Ц-1

    Выставка современного искусства, которая открылась 6 июня и рассчитана всего на несколько дней, организована в Бухаре в форме «квартирника».

    Ее автором является белорусская художница Антонина Слободчикова. Площадкой для этого выбран частный дом известного бухарского фотографа Шавката Болтаева.

    «Инсталляциями я стала заниматься с недавних пор. Мне интересно, когда работа выходит за рамки не просто каких-то форм, а когда она уходит в пространство. Она создает специальную атмосферу, в которую погружается зритель», – говорит Слободчикова.

    «История путешествия в неведомые земли»

    Свою работу художница условно назвала «Бухарский словарь». Но для нее это еще и история путешествия в новые земли за сокровищами, коими для нее являются опыт, знакомство с людьми, совершенно не привычный для ее слуха и артикуляции язык, запахи, архитектура, где связующим звеном выступает история.

    Поэтому на столе, который также является частью инсталляции, она собрала все, что связано с ее личным опытом знакомства с Бухарой.

    Это и первая лепешка, которую она попробовала здесь, и ткани, которые она сумасшедшим вихрем сметала с прилавков на фестивале «Шелк и специи», и кусок глины, который ей подарил мастер по изготовлению тандыров в одном из местных кишлаков, и многое другое.

    «Бухара для меня – абсолютно новый опыт, и каждый предмет я подписываю словом на незнакомом для меня языке. Для меня слово является картинкой, когда его можно не только читать, но и видеть, любоваться», – говорит художница.

    Инсталляция Антонины Слободчиковой; фото: Ц-1
    Инсталляция Антонины Слободчиковой; фото: Ц-1

    Не каждый поймет, но поддержит

    Но современные веяния в искусстве, похоже, еще далеки от Бухары. Известные бухарские художники, посетившие открытие выставки, были сдержанными в комментариях и традиционно для Бухары толерантными.

    «Инсталляция – это новое веяние в искусстве, которое интересно молодому поколению. Несмотря на то что я – человек преклонного возраста, я поддерживаю современные тенденции и мне понятен смысл этой работы. Думаю, как и моим коллегам. Ведь художник художника всегда поймет», – сказал на мероприятии бухарский художник Музаффар Абдуллаев.

    По мнению заслуженного артиста Узбекистана Нишонжона Атамурадова, руководителя бухарских музыкальных коллективов «Мавриги» и «Гиёх», подобные мероприятия дают невероятный стимул деятелям искусства к дальнейшему творчеству, так как показывают, насколько Бухара еще таинственна и привлекательна для иностранцев.

    «Конечно, не каждый поймет, но она передала свои чувства к незнакомой ранее Бухаре очень тонко, а ее красоту – в довольно простой манере. Это восхищает! Подобные мероприятия заряжают энергией и участников, и автора, который потом повезет ее к себе на родину, где поделится ею со своей аудиторией. И эта цепочка не должна обрываться», – поделился своими впечатлениями Атамурадов.

    Бухара – это инсталляция

    Однако фотограф Шавкат Болтаев считает, что такое направление современного искусства, как инсталляция, давно вошло в обиход бухарцев и стало уже привычным явлением.

    «Бухарские базары, прилавки ремесленников в старом городе – это и есть народные инсталляции. У нас это уже давно вошло в обиход, и теперь надо стремиться возвести это в ранг искусства. Тогда у нас появится еще одна возможность представлять Бухару миру. Мы не должны упускать ни единого шанса, должны участвовать везде, где только можно, чтобы о нашем городе узнало как можно больше людей», – сказал фотограф.

    Место проведения инсталляции выбрано не случайно. В доме у Болтаева сохранилась уникальная комната с росписями конца XIX – начала XX веков, о которой он рассказал на своей странице в Facebook.

    Антонина Слободчикова с фотографом Шавкатом Болтаевым; фото: Ц-1
    Антонина Слободчикова с фотографом Шавкатом Болтаевым; фото: Ц-1

    По возвращении домой Слободчикова планирует организовать подобный «квартирник» у себя в мастерской, куда она часто приглашает своих друзей, коллег, единомышленников.

    Это будет уже немного иная инсталляция, так как там нет того роскошного антуража, коим наполнена комната со столетней историей в Бухаре.

    Она станет итогом завершенного дальнего странствия, принесшего уникальные находки и настоящие сокровища. По крайней мере именно так себе представляет новую выставку художник из Минска.

    Источник:Ц-1
    Темы: Бухара, Культура Узбекистана, Культура Центральной Азии и центральноазиаты
    Теги: Бухара выставка Узбекистан Шавкат Болтаев
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