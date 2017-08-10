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    Мамадали Махмудов – о режиме президента Ислама Каримова

    Политузник Узбекистана писатель Мамадали Махмудов в видеоинтервью жестко говорит о режиме Ислама Каримова, считая, что страна должна дать ему политическую оценку.

    Пистель Мамадали Махмудов; Ц-1
    Писатель Мамадали Махмудов; Ц-1

    77-летний Мамадали Махмудов впервые был осужден в 1994-м на четыре года лишения свободы, тогда он провел в заключении половину срока.

    Во второй раз его нахождение в неволе растянулось на гораздо больший срок. В 1999 году он был осужден вместе с братьями Мухаммада Салиха – лидера оппозиционной партии «Эрк», на 14 лет лишения свободы за организацию взрывов в Ташкенте в феврале того года.

    Он вышел на волю в 2013-м.

    Годы наказания он находился в самых зловещих колониях Узбекистана, одна из них – «Жаслык», на севере Каракалпакстана, которую заключенные называют «Барса келмес» («Пойдешь – не вернешься»).

    Кроме того, находился в сангороде – больнице для заключенных в Ташкенте, которую называют: «Зашел – не вышел». Сюда привозят доведенных почти до смерти заключенных, чтобы затем представить их кончину как смерть от болезни.

    Молодые люди умирают в колониях Узбекистана сотнями и тысячами, говорит Махмудов, он рассказывает, как трупы заключенных в сангороде складывали рядами, от них шла невероятная вонь.

    Писатель винит режим прежнего президента Ислама Каримова, правившего страной с 1989 по 2016 год, в геноциде народа Узбекистана, а его ставленников – в ограблении страны.

    Бывший узник считает, что времени правления Каримова необходимо дать справедливую политическую оценку.

    Мамадали Махмудов проживает в Ташкенте.

    Источник:Ц-1
    Темы: Ислам Каримов, Политзаключенные Узбекистана, Права человека в Узбекистане
    Теги: Ислам Каримов Мамадали Махмудов Узбекистан
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