Платный прием детей в школы Ташкента – это конец!..

Сегодняшний мир – мир богатых и бедных, но если расслоение начинается с приема в школу, то это конец – так реагируют родители на попытку властей заработать на льготном приеме в первый класс в Ташкенте.

Правительство Узбекистана потерпело очередное фиаско, и оно снова произошло на попытке заработать за счет своих граждан.

Правда, в этот раз алчность властей РУз перешла все моральные границы, когда была допущена возможность льготного приема в первый класс при условии внесения денег.

«Административный регламент государственных служб приема детей в государственные средние учебные заведения», утвержденный Кабинетом министров от 7 июня 2019 года, установил, что:

…за установленную плату родители могут устроить в школу ребенка, не достигшего 7 лет, вопреки законодательству; а также поступить в учебное заведение не по адресному распределению, выбрав подходящее на свой вкус и размер кошелька.

Не надо говорить, что инициатива правительства вызвала у граждан шквал возмущения.

В начале августа Министерство образования Узбекистана (МНО) попыталось отыграть назад, сказав, что на данный момент внедрение постановления заморожено, и на новый учебный год 2019/2020 прием в школы останется прежним.

Министр народного образования РУз Шерзод Шерматов сообщил, что для введения нового механизма необходимо время, и именно поэтому принимать первоклассников пока будут бесплатно.

Нарушение законов

Ранее даже депутаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана выступили против платного приема в первый класс, заявив, что введение платы за прием в школу нарушает сразу несколько законов.

«В статье 41 Конституции РУз написано, что система образования должна быть доступной для всех. Кроме того, в Законе «Об образовании» написано о том, что детей необходимо принимать в 1-й класс с 6–7 лет. Также в постановлении Кабмина (№ 140, 15 марта 2017 год) есть пункт, в котором подчеркнуто, что среднее образование должно быть бесплатным для всех», – говорилось в заявлении депутатов.

Власти призадумались. К чему они придут – неизвестно. Минобразования заявляет, что власть в данное время изучает предложения родителей…

Это положение напоминает строчки из одной песни: «Шаг вперед и два назад…»

Проблемы есть

Все вышеуказанные события говорят о том, что власти Узбекистана уже не знают, где брать деньги на запущенную систему народного образования. И нет гарантии, что платный прием в школу еще не вернется, долги и проблемы – это не раны, они сами не заживают.

Мало того, простым сбором денег – иначе говоря, легализацией уже существующих взяток, данные проблемы не решить. Существует острая проблема: нехватка учителей, мест в учебных заведениях, школьного оборудования, самих школ…

Разве от очередного сбора денег для еще одной «кормушки» появятся новые школы, новое оборудование и новые учителя?

И здесь проявляется еще одно лукавство властей. Они говорят, что более 70% родителей в Ташкенте в настоящее время требуют квоты по дополнительным платам.

Но родители требуют и жаждут не дополнительных плат – им нужны места в школах для их детей. А мест нет. И школ нет. А новых школ не строят…

Одна положительная тенденция все же прослеживается: поднялась такая буря народного возмущения, что власти решили притормозить уже принятое ими решение. Пока на год. Но это еще не победа. Это передышка.

А как это всё происходило?

Всё началось с очередной, радостной для чиновников из Министерства образования, вести: в Ташкенте внедрят новую систему приема детей в первый класс.

При приеме по дополнительной квоте была установлена такса в размере минимум 10 минимальных размеров заработной платы (на сегодняшний день эта сумма составляет 2 027 300 сумов, или 235 долларов США).

По дополнительной квоте в школу могут быть приняты дети школьного возраста, проживающие за пределами микроучастка, дети, которым не исполнилось 7 лет в период с 1 января по 31 декабря соответствующего года, и дети, не владеющие в достаточной степени языком обучения в общеобразовательной школе.

Как нам сообщили в пресс-службе МНО, в связи с тем, что в постановлении определена минимальная сумма для приема детей по дополнительным квотам, Наблюдательный совет каждой школы имеет право увеличить ее на свое усмотрение.

Кроме того, в случае, если получение дополнительной квоты будет проходить по нескольким пунктам, то родителям, соответственно, нужно будет заплатить по каждому из них.

К примеру, если ребенок не проживает на данном микроучастке, семь лет ему исполнится на следующий после поступления год, он не в достаточной степени владеет языком обучения, то родителям придется заплатить до 6 млн 82 тысяч сумов, или 800 долларов.

Ц-1 провел анонимный опрос родителей в Ташкенте, который указал, что власти, попытавшись заработать на приеме первоклассников в школу, перешли грани народного терпения.

Дискриминация

«Уже ни в какие ворота не лезет: разделяют людей на богатых и нищих. Чтобы пойти в школу в первый класс, нужно платить!!!

Если хочешь, чтобы у тебя была тонировка на стеклах автомобиля – плати 16 млн!!! Да, тонировка необходима у нас, с нашим климатом: едешь в дальнюю дорогу с маленькими детьми, они сзади спокойно сидят; мать захотела покормить грудью – может это сделать, не стесняясь посторонних глаз.

И что, только дети богачей достойны сидеть в тени?! Нашим детям нельзя?! Ну как же, богач ведь должен отличаться от других! Вот такой закон они и придумали!

Откуда люди будут брать на ребенка 2 млн сумов и больше за прием в школу, а ребенка еще на учебу собирать надо: форму покупать и все остальные принадлежности. А у кого нет денег, то, извините, давай, до свидания!!! Как так можно?! Слов нет – полная дискриминация!!!

Это полное нарушение наших конституционных прав! Кто там сидит и это все придумывает?! Какой умник, мне интересно?! У большинства людей зарплаты 800 тысяч – 1 млн сумов!»

Легализация взяток – коррупция

«Справедливости хочется всегда! Это постановление – легализация взяток директорам! Так было всегда. Просто раньше платили в карман директору, а теперь будет официально в государственную казну + в конверте.

Легализация коррупции. Это как с поступлением в вузы Узбекистана: дополнительный контракт, суперконтракт; это тонировка, блатные номера; нижние этажи новостроек; билеты на передние ряды в концертных залах и так далее…

Ну, заплачу я эти деньги, что, школа вырастет в два раза? Количество классов не увеличится, учителей – тоже. Директор скажет: увы, но мест нет. И снова надо мзду давать помимо этих платежей… Своим – всё, остальным – закон…»

Страна для богатых

«На самом деле, если у человека есть эти лишние деньги, он пойдет в частную школу, а не в государственную. Странные законы принимают в последнее время, они ориентированы на людей с достатком, а если денег нет – на нет и суда нет.

Государство в лице чиновников старается высосать из народа все деньги. Ничего личного, просто бизнес и коррупция. Мне кажется, что это уже предел. Всё, что государство должно дать народу бесплатно, продается за деньги: образование, медицина.

Так нельзя.

А мы все терпим, молча, экономя последние копейки, чтобы дети получили образование, скоро, как в Афганистане, будем жить…»

Где Каримов?

«Первый президент Узбекистана Ислам Каримов в гробу переворачивается уже почти три года от происходящего! Он такого никогда бы не позволил! Неадекватные цены по отношению к зарплатам! Сейчас наберут кредитов, высосут с населения деньги, а потом свалят за границу! Кто придумал этот закон?!

40% узбекистанцев не живут по прописке. Что им теперь – мотаться по городу или даже по республике? Или же брать малый кредит, чтобы ребенка отдать в школу?! Частная школа очень дорого стоит. Мы столько не зарабатываем.

Я не знаю, кем надо работать, чтобы одного ребенка в частную школу отдать? Пооткрывали частные сады, закрыли ясли для двухлеток, чтобы малыша с двух лет отдавали в частный садик. Все продумано: если получаешь зарплату 2 млн, то ты за садик должен отдать всю зарплату.

А может, они специально так делают? Намекают людям: тоже жульничать и заниматься мошенничеством. Таким образом, больше зарабатывать…»

Мы сами виноваты?

«Мы сами виноваты: продают красивые номера – покупаем, за тонировку платим, за суперконтракт платим, а умные чинуши этим пользуются. Было бы за что платить, учителей нормальных сейчас нет, в каждой школе дефицит хороших педагогов.

Я так понимаю, пытаются деньги делать на всем, что можно, но это уже перебор. Почему я должен платить за то, чтобы мой ребенок пошел в первый класс?! А скоро будем за воздух платить?»

Что такое престижная школа?

«В престижные школы Ташкента никто просто так не поступает. Раньше, чтобы поступить, нужно было отдать от 1000 до 2000 долларов только директору в карман. А теперь отдельно – в карман, отдельно – в кассу. Ставка увеличилась.

И что это такое – престижные школы? Там что, двуглавые учителя, что ли? Самое интересное, что особо «одаренные» родители все равно пристроят детей в эти школы. И бесплатно…»

Образование того не стоит

«У нас образование плохое даже в хороших школах. Все равно дети к репетиторам ходят. Пусть ребенок в обычной школе учится или в «хваленой» – все равно надо платить репетиторам. Да еще и поборы в этих школах неоправданно завышенные. Лучше эти деньги пустить на развитие ребенка, а школа уже давно существует ради «корочки».

Разделение на богатых и бедных

«Мы все хотели, чтобы учителям платили достойную зарплату, а эти деньги надо где-то брать. Вот решили брать у тех, у кого они есть. Нравится им это или нет – будут платить.

Минус – то, что идет сильное разделение на богатых и бедных. Но есть момент: те, кто отдавал своих детей не по микроучастку, и так платили, только кому-то в карман. А бесплатно туда шли дети прокуроров, судей и прочих «слуг народа».

Хотя денег у них еще больше, чем у других.

Короче, долго можно перечислять. И самое главное: пока будет эта власть, будет всё монетизироваться. Уверен, можно забыть про Советский Союз – больше бесплатно ничего не будет. Мы не Россия, которая может многое себе позволить в плане бесплатных социальных благ…»

Одни плохие новости…

«Что творится?! Беспредел! Ничего не хочется читать, особенно новости! Приятно смотреть только ролики с животными. Я по «ящику» смотрю только Nat geo wild. Медицина бесплатная. Образование бесплатное. Точно. Только нужно уточнить, где и в какой стране. Явно не в нашей…

Скоро будем в прозрачных очках ходить, а знаете, почему? За темные очки тоже внесут закон и штрафы в размере 20 млн сумов. Богатые могут надевать темные очки, а бедные – в прозрачных… Узаконенное расслоение…»

Мирзиёев говорил: «Потерпите…»

«В самом начале наш президент Шавкат Мирзиёев говорил: «Потерпите два года, и все у нас будет отлично, и зарплата будет, как в Европе, и условия жизни…» Чем вы недовольны? Вы действительно думаете, что президент ничего этого не знает?!

Народ – это рабы. Не можешь воровать – вкалывай за копейки и не ропщи. Кроме налогов теперь государству будем платить за всё…»

Не надо рожать…

«Не надо рожать как попало, а надо как-то по-научному к этому делу подходить. Чтобы число, месяц и место рождения к школе подходили…

Скоро будут учиться только дети из состоятельных семей, а бедный люд или живущие на одну зарплату превратятся в рабов, в обслугу.

Позор, что наше Министерство образования допускает такое. Спрашивается, зачем это тогда нам надо? В обычных школах учителей по физике и биологии, географии и химии не хватает, и их заменяют по этим предметам учителя другой специализации. Что в институтах наших, что в школах – нехватка учителей. Очень жалко наших детей…»

Где средний класс?

«У меня в последнее время появилось ощущение, что только 100 000 человек в республике богатые, а остальных – 32 млн человек – как прислугу держат! Хлопок, газ, золото, рестораны, магазины, фабрики, заводы и базары – все для обслуживания этой кучки богачей.

Среднего класса практически нет. Причем ни одного богатого не знаю толком, только тачки вижу в городе и в ресторанах, где даже на минералку не хватит всем моим знакомым, только там и вижу этих полубогов».

Эх, министр образования…

«А я-то верила и надеялась, что наш новый министр образования действительно адекватный человек. Как всё это понимать, вы мне скажите? Получается, внедрили официальные взятки! Только вот цена вышла в пять раз дороже той самой взятки.

Раньше такого не было, да и быть не могло! Мы – простой народ. Многие боятся даже говорить против власти и молча кланяются в ноги. Но, с другой стороны, сколько это будет продолжаться?! Чего нам дальше ждать от нашего государства?!

Если все заплатят по закону, мне кажется, что 1 сентября какой-нибудь умник напишет еще закон – опять загонят нас в угол и в тупик. А это издевательство над нами, теперь уже и над нашими детками, будет и дальше продолжаться…»

Почему не идут во все школы?

«Наша ли это проблема, почему в некоторые школы родители не хотят отдавать детей? Кадровый голод. Физически и морально устаревшие здания, мебель, оборудование. Налоги платим – итог? Я против этого закона, но «один в поле не воин»…

Вначале успокаивал себя тем, что президент не в курсе о беспределах чиновников. Что до него не доходит! Ну не может человек выходить к народу и твердить, что всё – для народа и ругать чиновников, а те, в свою очередь, втихаря творят, что их душе угодно.

А сейчас, после таких законов и решений, начинаю думать… Шавкат Мирзиёев предложил назвать 2019 год в нашей стране «Годом активных инвестиций и социального развития». По-моему, чересчур активных!

Нужно до людей донести, что законы пишутся для богатых и в то же время против бедных».

P. S. Но не стоит унывать – надо просто стать богатым…