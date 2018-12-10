Почему Мирзиёев не увольняет раскритикованных им чиновников?

Президент РУз критикует парламент за безынициативность, а чиновников – за нежелание работать по-новому. Несмотря на это, функционеры остаются на постах. Других нет?..

7 декабря в Ташкенте прошло торжественное собрание в честь 26-летия принятия Конституции Узбекистана.

Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ с праздником и отразил в своем докладе изменения в политической и правовой жизни страны.

Прозвучал и ряд заявлений. Среди них – помилование 136 осужденных.

Вместе с этим президент предложил пересмотреть права граждан, находящихся в местах лишения свободы, в частности – предоставить им право голосовать на выборах, а также внедрить для них дистанционное обучение.

Внимания власти дождались и работающие пенсионеры. Со следующего года они наконец-то будут получать свою пенсию в полном объеме.

Мирзиёев также говорил о коррупции и незыблемости пути по переходу на рыночную экономику. Глава государства обрисовал круг предстоящих задач, в числе которых – всемерная поддержка предпринимательства, создание широких условий для инвесторов и снижение уровня инфляции.

Досталось всем

Естественно, не обошлось без критики. Досталось практически всем, в особенности парламенту. По мнению Мирзиёева, он не контролирует исполнение законов.

Олий Мажлис так и не стал ареной дебатов по актуальным вопросам развития страны, а народные представители не имеют четких позиций, отметил президент.

За весь год Сенат направил лишь два парламентских запроса государственным органам и должностным лицам, а Законодательная палата – три.

Исходя из всех прозвучавших замечаний, глава государства предложил «коренным образом пересмотреть деятельность Кабинета министров, чтобы превратить его в по-настоящему высший орган исполнительной власти».

«Считаю целесообразным, чтобы палаты Олий Мажлиса… ввели в практику системное изучение состояния дел с непосредственным выездом на места и выработкой соответствующих предложений», – сказал Мирзиёев.

Но насколько это поможет продвинуть выполнение президентских реформ? А может, больше пользы возымел бы роспуск парламента и назначение в стране внеочередных выборов депутатов?

Не выполнено 20% задач

Вместе с этим, наверное, было бы целесообразно уволить и тех чиновников, которых на протяжении вот уже двух лет Мирзиёев непрестанно обвиняет в нежелании участвовать в его реформах.

Вот и на данном торжественном собрании им тоже досталось.

«…Реформы не по душе некоторым чиновникам, привыкшим думать и работать по-старому. Ведь изменения, обновления, видите ли, нарушают их покой и размеренное существование. Однако реформы являются требованием самой жизни, и их не остановить. Эту истину должны глубоко осознать руководители всех уровней», – сказал в своем докладе Мирзиёев.

Президент напомнил, что за последние два года было принято 90 законов и свыше двух тысяч указов и постановлений.

При этом 20 процентов из более чем 13 тысяч задач, определенных в принятых законодательных актах, не было выполнено в установленные сроки.

Ну и к чему тогда вся эта армия функционеров, живущих на деньги налогоплательщиков, для которых выполнение прямых обязанностей – это «нарушение покоя и размеренного существования»?

Рокировка кадров

Но даже если бы таких ленивых чиновников не было, их стоило бы придумать. Страна переживает непростые времена, и людям как-то надо объяснять, кто повинен в их усугубляющихся проблемах.

Однако от этих нерадивых чиновников президент не избавляется. Они по-прежнему остаются у власти, одним из таких руководителей является бывший вице-премьер Зойир Мирзаев, оскандалившийся во время хлопкового сезона 2018 года.

29 октября он был уволен президентом после того, как в Сети появились снимки, где шестеро мужчин подвергаются унизительному наказанию за недостатки в хлопкоуборочной кампании: их заставили стоять в арыке с водой, а затем держать камни.

Но уже 7 ноября стало известно о его назначении на должность хокима Шараф-Рашидовского района Джизакской области. И таких примеров масса.

Как и других. С приходом к власти Шавкат Мирзиёев предсказуемо назначил лояльных к себе людей на ключевые государственные посты, очистив их тем самым от «каримовской гвардии».

Однако новые назначенцы – представители все той же старой системы, которые когда-то попали в опалу и были уволены Исламом Каримовым. Как, например, действующий премьер Абдулла Арипов.

Ставка на воспитание

Возможно, действительно нынешний президент столкнулся с катастрофической нехваткой кадров. Ведь за 27 лет правления Каримова в правительстве практически не осталось ни одного технократа.

Об этом однажды уже говорил Мирзиёев, когда в очередной раз критиковал чиновников.

«Ваше счастье, что пока нет необходимого количества кадров – это наша главная беда. Но через два года мы подготовим кадры. Придут новые, молодые люди», – сказал он в апреле прошлого года.

Возможно, поэтому Мирзиёев буквально сразу же взялся за реформы в сфере образования. Как он отметил на собрании в честь Дня Конституции, за последние два года в стране создано пять новых вузов и двенадцать филиалов престижных зарубежных вузов.

Глава государства также напомнил о создании фонда «Эл-юрт умиди» («Надежда страны и народа»), целью которого является подготовка и повышение квалификации кадров, необходимых для развития страны, в ведущих зарубежных образовательных центрах.

«…Мы вынуждены готовить инициативные, талантливые молодые кадры по самым востребованным в стране направлениям за рубежом, в развитых странах», – открыто признал президент и поручил Министерству высшего и среднего специального образования, вузам, научным центрам РУз работать в тесном взаимодействии с фондом.

Среди озвученных задач, которые предстоит решить в ближайшее время, – пересмотр «с учетом передового зарубежного опыта» образовательных стандартов и методики обучения в сфере народного образования «с точки зрения выявления индивидуальных способностей учащихся».

Президент выразил уверенность, что благодаря этому удастся воспитать новых Бируни, Ибн Сина и Улугбеков.

Готовить только нужные кадры

Но это в будущем. Пока же в регионах не хватает даже квалифицированных трактористов, механизаторов, землеустроителей, водников…

Профессиональные колледжи не справляются со своими обязанностями, а только выдают дипломы по востребованным специальностям. Поэтому выпускников приходится заново обучать профессии. Об этом также говорил Мирзиёев.

В связи с этим президент поручил Министерству высшего и среднего специального образования совместно с Министерством занятости и трудовых отношений спрогнозировать потребности реального сектора экономики в кадрах минимум на 10–15 лет вперед и, исходя из этого, осуществлять их подготовку.

И это уже интересно. Ведь, по мнению экспертов МВФ, именно столько времени в стране будет сохраняться безработица, на которую Узбекистан обрекла прошлая экономическая политика, – тот самый собственный путь к рыночной экономике, «узбекская модель» реформ, основанная на пяти принципах, о которой сегодня уже никто не вспоминает.